Coronavirus : les chercheurs de la KU Leuven se sont basés sur le vaccin contre la fièvre jaune dans l'espoir d'une efficacité maximale

Ils bossent dessus non-stop depuis fin janvier, "pratiquement jour et nuit". Et voici que moins de six mois plus tard, les chercheurs de l’Institut Rega à la KU Leuven en sont sûrs : ils tiennent un candidat vaccin très prometteur contre le coronavirus.

Particularité par rapport à d’autres candidats développés par ailleurs : celui-ci est basé sur un vaccin bien connu, celui contre la fièvre jaune, qui sert en quelque sorte de cheval de Troie : les chercheurs y ont inséré une séquence génétique du coronavirus. "On l’a choisi parce que le vaccin contre la fièvre jaune donne une protection avec une seule injection et qui dure pour toute la vie. Et la protection arrive très vite après la vaccination", explique Johan Neyts, le responsable du laboratoire.

On sait que des questions se posent toujours aujourd’hui par rapport au maintien dans le temps de l’immunité chez les personnes ayant contracté la maladie. "Le vaccin n’est pas comme la maladie", explique le chercheur Kai Dallmeier. "Nous voulons être meilleurs que la maladie pour induire la réponse immunitaire".

Or les tests réalisés notamment sur des hamsters montrent une redoutable efficacité quand ces animaux sont ensuite exposés à l’infection. "Ce vaccin produit une immunité qui a été démontrée dans tous les modèles animaux. Une immunité basée sur une production d’anticorps très élevée mais aussi sur une mobilisation du système immunitaire autour de l’immunité cellulaire, de la mémoire immunitaire [via les lymphocytes T]. Ce sont tous des indicateurs qui positionnent ce vaccin, même s’il arrive plus tard qu’une série d’autres, comme étant un candidat très important pour maintenir et développer une immunité collective", étaye Emmanuel André, le microbiologiste, revenu à ses activités de chercheur justement pour travailler à ce nouveau vaccin.

Qu’en sera-t-il chez l’être humain ? La réponse arrivera dans les prochains mois. "On rentre dans une phase où on va produire le vaccin dans un environnement industriel pour pouvoir lancer les études cliniques chez l’homme dans un cadre contrôlé de qualité mais aussi dans une perspective de production massive pour répondre à la demande extrêmement importante de vaccins", explique Emmanuel André.

Jusqu’à présent, la KU Leuven a avancé seule. Elle va maintenant poursuivre le développement avec un partenaire. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’une grande firme pharmaceutique, "mais c’est l’université qui a la main et qui fait les choix en termes de distribution, de production et de priorité pour la distribution du vaccin", dans un but "humanitaire" et non financier, précise encore Emmanuel André.

"Notre but c’est de faire une différence pour les gens qui en ont besoin, avoir un vaccin qu’on peut aussi utiliser dans le tiers-monde", ajoute Johan Neyts. "C’est important d’avoir le vaccin à un prix abordable. C’est pour ça aussi que l’efficacité en une seule dose est importante, sinon on a besoin de médecins et d’infirmières et les gens doivent revenir pour les doses suivantes. J’espère que ce qu’on voit dans les hamsters se passera aussi dans l’homme."

Les essais cliniques sur des volontaires pourraient commencer dès décembre 2020 ou janvier 2021 à l’hôpital de Louvain. Il est déjà prévu que d’autres candidats vaccins (ceux de Janssen Pharmaceutica et Curevac), basés sur d’autres technologies, entrent dans cette phase dès cet été chez nous.