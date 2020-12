Coronavirus : les Belges se déplacent à nouveau et les courbes se "stabilisent" au lieu de diminuer

Il y a désormais 3143 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 676 sont en soins intensifs. Dans cette tendance au tassement de la diminution des hospitalisations, on peut noter 207 nouvelles admissions durant ses 24 dernières heures ainsi que 320 sorties.

►►► À lire aussi : L’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres et graphiques

Certaines régions du pays connaissent une hausse des contaminations. C'est notamment le cas en province de Luxembourg alors que les autres provinces wallonnes connaissent une diminution plus conséquente qui varie entre 15 et 20% excepté en Brabant wallon où elle ne diminue que de 3%. En Flandre trois provinces connaissent une hausse des cas positifs : le Brabant flamand, Anvers (3%) et la Flandre occidentale (10%)

La diminution des hospitalisations commence à bloquer et Yves van Laethem confirme que la Belgique n’est pas une exception : "Les autres pays européens suivent la même sensibilité".

►►► À lire aussi : Si les courbes suivent la tendance actuelle, quand pourrions-nous assouplir les mesures ? Jamais, en fait

Sur les quatre ou cinq derniers jours, les hospitalisations se stabilisent sans réellement diminuer, excepté à Bruxelles. Pour expliquer la hausse des hospitalisations par rapport aux derniers jours, le Centre de crise préfère employer le terme de "stabilisation". Cette tendance de la courbe s’explique par le décalage entre les contaminations et les hospitalisations : "On sait que l’hospitalisation suit les infections de quelques jours. Comme on voit les chiffres de certaines provinces, cela découle donc de ces hausses des contaminations".

Yves van Laethem appelle donc à "diminuer spontanément les déplacements", afin d’éviter de tenir le cap voire même de reprendre une diminution des courbes.