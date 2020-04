Coronavirus : les autorités de santé rappellent à l'ordre les médecins, "ils doivent s'occuper aussi des soins urgents"

De soins urgents ne seraient-ils pas dispensés, dans nos hôpitaux? Les patrons du SPF santé, du "Risk Management Group", le l'Inami et de l'Agence fédérale du médicament mettent les points sur les "i" dans une lettre adressée à tous les personnels de la santé.

Ils y rappellent que des décisions ont été prises le 14 mars dernier :" Toutes les consultations, les examens et les interventions non-essentielles, sont annulées ou reportées, dans les hôpitaux pour garantir l'accès aux soins pour tous les patients Covid-19."

Des mesures qui ont ensuite été élargies aux cabinets médicaux privés et aux soins extra-hospitaliers.

Ce qui est urgent doit être traité

Mais, et c'est là, qu'apparemment, le bât blesse pour les signataires de la lettre, "Tout ce qui est urgent et nécessaire, DOIT CONTINUER à être traité, y compris les maladies chroniques, les thérapies vitales comme les chimiothérapies ou les dialyses, mais aussi les soins préventifs comme la vaccination des enfants."

Des mesures qui viennent d'être prolongées par le Conseil national de Sécurité et qui restent en vigueur martèlent les autorités de santé: "Nous apprenons que certains médecins, localement, n'appliqueraient pas, de façon délibérée, ces règles en vigueur. Nous tenons à souligner à nouveau que toutes les lignes directrices émises en vue du report des soins non urgents et non essentiels restent d’application jusqu'avis contraire. Nous comptons sur la responsabilité de tous les prestataires de soins de santé et de leurs organisations représentatives (..) plus particulièrement le secteur hospitalier, nous tenons à vous rappeler les missions légales des médecins chefs."