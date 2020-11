Coronavirus : les asymptomatiques testés dès le 23 novembre, "il faut un suivi" pour Yves Coppieters

Les ministres de la Santé ont décidé ce samedi que les tests PCR nasopharyngés reprendraient dès le 23 novembre pour les personnes asymptomatiques ayant été en contact avec un cas positif de coronavirus.

Mi-octobre, en plein dans la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus, alors que les centres de testing étaient débordés, le gouvernement avait décidé de limiter les tests aux personnes présentant des symptômes de la maladie.

Les personnes ayant été en contact avec un cas positif doivent pour le moment se mettre en quarantaine, mais ne peuvent plus se faire tester. Une situation pas tenable sur le long terme. Lors de la conférence interministérielle, les ministres de la Santé ont dès lors marqué leur accord pour une reprise des tests PCR nasopharyngés sur les personnes asymptomatiques qui ont eu un contact avec une personne contaminée à partir de 23 novembre prochain.

"C’est une excellente nouvelle", réagit Yves Coppieters, professeur de Santé publique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), sur le plateau du JT de 19h30. "Mais il ne faudrait pas se faire dépasser comme on l’a été en octobre dernier. On teste actuellement 26.000 personnes par jour. On est monté une fois à 71.000 personnes le 27 octobre dernier. Ça nécessite un gros effort des laboratoires pour y arriver. Mais ce qu’on cherche, ce n’est pas la logique quantitative, c’est la logique qualitative."

En somme, rien ne sert de tester un maximum de monde si on ne traite pas bien les résultats qui en ressortent selon le professeur de Santé publique. "Il faut que cette stratégie de test soit efficace. Une personne testée positive doit pouvoir avoir le résultat de son test dans les 24 à 48 heures et pas dans les 4 ou 5 jours, comme c’est toujours le cas actuellement. Et puis, qu’on puisse faire le suivi des contacts et remonter les chaînes d’asymptomatiques."