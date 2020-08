Coronavirus : les affaires étrangères placent en rouge plusieurs régions en Espagne, France, Bulgarie, Suisse et Roumanie

D'autres territoires sont placés en orange, ce qui signifie "les voyages sont possibles sous conditions", précisent les Affaires étrangères. Il s'agit : de Chypre (test obligatoire), du Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), de l' Estonie (quarantaine), de l' Irlande (quarantaine), de l' Islande (test obligatoire ou quarantaine), de la Lettonie (quarantaine), de la Lituanie (quarantaine), de la Norvège (quarantaine), des ​ Pays-Bas (quarantaine) et de la Slovénie (quarantaine).

De quels régions s'agit-il? En Bulgarie, de Severoiztochen et Yugozapaden. En Espagne, de la Navarre (nouvelle région concernée), d'Aragon, de Barcelone et Lleida en Catalogne. En Roumanie, ce sont les régions du Centre, sud-est, Sud-Munténie en Sud-ouest Olténie qui sont placés en rouge. En France, la mesure concerne la Mayenne. Au Royaume-Uni, de la région de Leicester et, en Suisse, de la Région lémanique. Cela signifie que ces régions sont confrontées à un regain de l'épidémie de coronavirus.

En orange, mais où la vigilance est accrue: Autriche (Haute-Autriche et Vienne), Bulgarie (Severen tsentralen, Yugoiztochen, Yuzhen tsentralen), Croatie (région adriatique, région orientale, Zagreb), Espagne (Girona, Tarragona; Pays basque; La Rioja; Estrémadure; Soria et Guadalajara; Castellón, Valencia; Murcie; Almeria), France (Ile de France sauf Seine-et-Marne, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Haut-Rhin, Haute-Savoie), Luxembourg, Malte, Pays-Bas (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland), Pologne (Petite-Pologne, Silésie, Śląskie et Malopolski), Portugal (Algarve, Région métropolitaine de Lisbonne), Roumanie, Slovénie (Slovénie orientale), République tchèque (Prague, Bohême-Centrale, Jihovýchod et Moravie-Silésie), Suède, Royaume-Uni (East Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles).

Pour rappel, si vous revenez en Belgique après plus de 48 heures à l’étranger, vous devez remplir à partir du 1er août le formulaire en ligne travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form…