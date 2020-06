Coronavirus : les aéroports belges sur la liste rouge de l'agence européenne, quels sont les autres ? (carte)

Si la carte ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez ici

"Dis-moi de quel aéroport tu viens, je te dirai si tu peux entrer." C’est en substance le message de la Grèce aux touristes désireux désireux de visiter le pays.

Après un déconfinement graduel entamé le 4 mai, la Grèce a en effet annoncé l’ouverture de ses hôtels à l’année le 1er juin, avant les hôtels saisonniers, le 15 juin. Il faut dire que l’industrie du tourisme compte pour environ 20% du produit intérieur brut (PIB) de l’économie de ce pays. Et donc accueillir les touristes, c’est important.

Mais le pays n’a pas non plus envie de rouvrir grand les portes au coronavirus, lui qui a été plus qu’épargné par l’épidémie : avec une population comparable à la Belgique (10,7 millions d’habitants), la Grèce déplore jusqu’ici seulement 3000 cas de contamination (20 fois moins qu’en Belgique), et surtout moins de 200 morts (50 fois moins !)

Si vous ne voyez pas le graphique ci-dessous, cliquez ici, ou recopiez ce lien dans votre navigateur:

https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?yScale=log&zoomToSelection=true&country=BEL~GRC&deathsMetric=true&totalFreq=true&smoothing=0