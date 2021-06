Coronavirus : les 12-15 ans souffrant de pathologies sous-jacentes pourront se faire vacciner avec Pfizer en Belgique

"Cette décision a été prise sur la base d'une récente note du Conseil supérieur de la santé et de la Taskforce vaccination", précise le communiqué.

Seuls les médecins pourront déterminer l'élligibilité à la vaccination

Pour pouvoir déterminer quels sont les adolescents qui pourront bénéficier ou non du vaccin, seuls "un médecin traitant ou (généralement le médecin traitant ou le pédiatre) peut déterminer si un jeune est éligible à un vaccin et ce, sur la base de son dossier médical. En outre, une concertation entre le médecin spécialiste/pédiatre, l'enfant et les parents aura lieu. Il est important que le médecin concerné consigne le résultat de cette concertation dans le dossier. La conclusion est clairement consignée, y compris le consentement des parents et du jeune", précise le communiqué de la conférence interministérielle Santé publique.

Pour l'heure, seul le vaccin de Pfizer est autorisé par l'Agence européenne du médicament pour cette tranche d'âge.