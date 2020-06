Coronavirus : "Légère hausse des cas localement avec l'ouverture des écoles", selon l'OMS

"Une légère hausse des cas a été enregistrée localement avec la réouverture des écoles dans certains pays", a fait savoir ce jeudi le directeur Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge, lors du point presse sur le Covid-19.

L’OMS a été notifiée de cette tendance avec la réouverture des écoles en France et en Israël. En Belgique, plusieurs écoles ont été fermées cette semaine après que des cas de Covid-19 ont été signalés parmi les élèves et les enseignants.

Les risques d’une résurgence toujours élevés

Le directeur de l’OMS Europe souligne que le risque est toujours élevé de voir l’épidémie refaire surface. "Dans certains pays, comme l’Arménie, l’Ouzbékistan ou encore l’Azerbaïdjan, les indicateurs ne sont toujours pas bons. L’épidémie est toujours en phase active dans de nombreux Etats", indique-t-il.

Influence saisonnière

Hans Kluge explique aussi qu’il y a une possibilité de voir une influence saisonnière sur le nombre de cas, notamment avec la nouvelle saison de la grippe qui débutera cet automne. Il appelle les autorités à continuer de tester, identifier et isoler les personnes infectées. Mais Kluge s’est également adressé à la population : "cette crise n’est pas encore derrière nous. Le confinement et les règles de distanciation sociale on pu la réduire. Mais il faut rester vigilants. Nous espérons le meilleur, mais nous devons nous préparer au pire."