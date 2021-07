Coronavirus : "Le variant Delta est devenu dominant en Belgique : il représente 50.2% des infections"

Ce mercredi 7 juillet se tient la conférence de presse hebdomadaire de Sciensano à propos de l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique. Après une baisse continue de trois mois, on observe un rebond dans les contaminations depuis ce week-end, après avoir frôlé les 300 cas en moyenne par jour, un chiffre plus atteint depuis juillet 2020.

L’épidémiologiste Steven Van Guch a annoncé que le variant Delta était devenu le variant dominant dans notre pays : le variant Alpha a donc cédé son "trône", il ne représente plus que 47% des infections, alors que le variant Delta a atteint 50.2% des infections.

Ce variant est considéré comme 60% plus contagieux que le variant Alpha (lui même plus contagieux que la souche d'origine), il a donc une capacité très importante à se répandre dans une population, comme en témoignent la situation dans les pays où il est récemment devenu dominant. Les premières données (notamment au Royaume-Uni et en Israël) semblent montrer que, si l’efficacité des vaccins est bien moindre concernant la transmission et les cas symptomatiques dus au variant delta, elle reste élevée (plus de 90%) contre les cas les plus graves.

Augmentation du dépistage et des cas chez les jeunes

L’augmentation des nouveaux cas est clairement due au nombre bien plus élevée de dépistage, confirme Yves Van Laethem. "Tout particulièrement chez les jeunes : les adolescents et les jeunes de la vingtaine". "La plupart du temps, ce groupe d’âge n’est pas vacciné, ou n’a reçu qu’une seule dose. Il est également possible que ces tests PCR détectent des infections datant d’il y a plusieurs semaines."

Au vu du rythme de reprise des contaminations, la Wallonie et la Flandre devraient repasser en orange sur la carte de l'ECDC d'ici les prochaines semaines, a annoncé Yves Van Laethem. Mais cette reprise ne devrait pas être aussi forte dans les hospitalisations, grâce au taux de vaccination des personnes à risque dans notre pays.