Coronavirus: le vaccin AstraZeneca approuvé en Australie

L'Australie a approuvé le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, second vaccin dont l'usage est désormais approuvé dans le pays.

L'agence en charge de l'approbation des produits pharmaceutiques a approuvé de manière provisoire le vaccin après qu'il ait prouvé respecter les standards stricts de sécurité, qualité et efficacité, selon l'organe communiquant mardi.

Le vaccin a été approuvé pour les adultes de plus de 18 ans, et l'agence a indiqué que l'usage pour les plus de 65 ans devait être réalisé au cas par cas.

Les premières doses du vaccin déjà approuvé, Pfizer/BioNtech, seront administrées à partir de lundi alors qu'un chargement de 142.000 doses est désormais arrivé dans l'île-contient.

Le programme de vaccination va débuter avec le personnel détaché à la gestion des quarantaines et au contrôle des frontières, pour le personnel de soin de première ligne et les personnes en maison de soins ou de retraite.