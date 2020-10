Coronavirus : le traitement antiviral lopinavir-ritonavir n'est pas efficace

Les anticorps antiviraux : une arme thérapeutique contre le COVID-19 ! - 31/08/2020 Pour lutter efficacement contre la pandémie, les professeurs Michel Goldman et Michel Kazatchkine plaident pour que la Commission européenne concentre également ses efforts en faveur des anticorps antiviraux. Les vaccins oui ! … mais pas seulement. Car les anticorps antiviraux offrent la voie la plus prometteuse pour une neutralisation rapide du SRAS-CoV-2. 45 anticorps sont actuellement en développement, dont huit sont déjà en cours d’essais cliniques et beaucoup d’autres à venir.