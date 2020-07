Coronavirus : le télétravail, bonne ou mauvaise nouvelle pour les femmes ?

Selon une étude publiée par SD Worx et l’Union wallonne des entreprises, le télétravail devrait s’implanter progressivement au sein des entreprises et devenir structurel . C’est une des conséquences du confinement. Une bonne nouvelle à plusieurs égards mais qui pourrait également accroître les inégalités entre les hommes et les femmes.

Et parmi les raisons invoquées, en faveur du télétravail, celle qui arrive en tête c’est le meilleur équilibre travail – vie privée pour près de 60% d’entre eux. De plus, de 50% d’entre eux estiment que le télétravail leur offre de meilleures conditions de travail et qu’ils peuvent ainsi être plus productif.

Selon l’enquête publiée par le secrétariat social et l’Union Wallonne des entreprises, les Belges font partie des plus friands du télétravail , aux côtés des Néerlandais et des Britanniques. Parmi les personnes qui ont la possibilité de travailler à distance, elles seraient 57% à être satisfait par cette option. D’un autre côté, 11% disent ne pas être intéressés par le travail à distance. "Ainsi, certains peuvent craindre que le manque de contacts sociaux avec leurs collègues complique la collaboration et la concertation ou qu’ils soient moins impliqués dans l’organisation", indique SD Worx.

De manière générale, les femmes (65%) ont été plus nombreuses à travailler à distance que les hommes (56%).

Selon une étude menée par une trentaine de chercheurs de l’Université Saint-Louis et CESEP, " 41% des femmes qui ont répondu à l’enquête affirment que la fatigue est l’une des (nouvelles) difficultés rencontrées pendant le confinement, contre 31% des hommes répondants. 30% des femmes de l’échantillon indiquent qu’elles ont eu des difficultés à combiner leur emploi et les charges familiales pendant le confinement, contre 18% des hommes. Le temps libéré par la réduction du temps de travail salarié traduit, pour certaines, une augmentation du temps de travail non salarié."

La charge mentale signifie la charge cognitive que représente la gestion du foyer. Il semblerait donc que les femmes la ressentent de façon plus importante que les hommes dans la mesure où elles s’occupent de la plus grande part des tâches du foyer. En effet, "elles sont un tiers de plus à avoir souffert de la fatigue pendant le confinement et deux fois plus à avoir eu du mal à combiner le travail et la sphère familiale", indique Samuel Desguin, l’un des auteurs de cette étude, chercheur à l’UCLouvain.

Cette charge mentale se retrouve dans un paradoxe entre appréciation du télétravail malgré l’augmentation de la charge mentale. Samuel Desguin explique que chez les femmes en télétravail on a observé que "souvent les heures de travail ont été repoussées entre les mailles des obligations familiales ", ce qui a augmenté les charges à la fois au travail et à la maison.

Pourtant, les femmes indiquent que "le télétravail a été positif pour elles, car elles ont pu combiner la vie professionnelle et la vie de famille". Ce qui indique que les femmes prennent à leur charge davantage de tâches du quotidien, et semblent intégrer cette donnée. Selon Samuel Desguin, "un des principaux avantages au télétravail est lié à la possibilité de combiner vie pro et vie privée. Vu que le travail domestique incombe plus aux femmes, ce n’est pas étonnant qu’elles soient celles qui cherchent le plus à télétravailler".

C’est ce que Françoise Gauffinet, de l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes appelle "un mécanisme d’auto-discrimination ".

D’ailleurs, cet aspect positif du télétravail en confinement, pour pouvoir tout mener de front est encore plus marqué pour les familles monoparentales. "Et il y a trois fois plus de femmes qui élèvent seules leurs enfants", souligne l’étude réalisée par l’UCLouvain et le CESEP, intitulée "travail et foyer à l’heure du confinement". Or, "Les parents solos attachent une importance non négligeable au fait de pouvoir travailler à temps plein", souligne l’enquête.

En somme, le télétravail n’a pas permis d’atténuer une certaine charge mentale qui pèse plus souvent sur les femmes. Au contraire, pendant le confinement, les tâches qui incombent à la gestion du foyer ont augmenté. "Le télétravail est le moyen de faire plus de tâches ménagères, et ce sont les femmes qui en font le plus", indique Samuel Desgiun.