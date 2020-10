Coronavirus : le sport est-il vraiment un bon moyen de ne pas être infecté ?

C’est un argument qu’invoquent les salles de sport, fermées chez nos voisins français depuis la fin septembre : l’exercice physique serait bon contre le covid-19. "Des études scientifiques récentes semblent montrer que la pratique sportive augmente la résistance au Covid", peut-on lire dans un communiqué du club parisien Les Cercles de la Forme, repris par le site Slate.fr. On comprend la grogne dans les salles françaises obligées de se priver de leur clientèle, mais cet argument repose-t-il sur des bases scientifiques solides ?

Une étude de l’Université de Virginie tendait par exemple à montrer que l’exercice physique libérait des oxydes qui permettaient de lutter contre le stress et les maladies respiratoires. De quoi faire un lien assez évident avec le covid-19… Au-delà de cet exemple particulier, il est clair que la pratique sportive peut lutter contre des troubles considérés comme des facteurs de comorbidité, comme l’obésité ou l’hypertension. "Le sport est bon pour la santé, donc ça va potentiellement améliorer le degré de résistance aux formes sévères de covid-19", estime Yves Van Laethem, virologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole de Sciensano.

Sur le volet de l’immunité, le médecin évoque quelques études qui montrent un effet positif mais se veut prudent : "nous n’avons pas de preuve que sur le plan individuel, cela aurait un impact", précise-t-il. Même si, à l’inverse, "aucune étude ne montre que ça a un effet négatif sur l’immunité", ajoute-t-il. L’aspect psychologique n’est pas non plus à négliger : la pratique sportive, on le sait, permet de libérer des endorphines, qui dopent le moral. "Si on fait du sport, et qu’on se fatigue bien, on se sent mieux psychologiquement", confirme Yves Van Laethem.

Cela s’inscrit toutefois sur le long terme, prévient le virologue : "Cela ne va pas changer si vous faites du sport depuis huit jours". A l’inverse, les effets positifs de l’exercice physique se verront chez des personnes qui le pratiquent régulièrement. Même si gare aux excès : une étude du magazine Bodytalk expliquait en avril que l’exercice physique intensif sur une longue période pourrait nuire à l’immunité et causer des problèmes cardiaques.

Yves Van Laethem estime plutôt logique que les salles de sport soient fermées en France, où certaines sont devenues des clusters. "Le problème, c’est la promiscuité, rappelle-t-il. Dans une salle de sport, on respire fort, la ventilation n’est pas toujours bonne, etc." Il rappelle que rien ne permet d’affirmer que les gymnases seront fermés sur le long terme.

En Belgique, les salles de sport ne sont pas fermées, et les bienfaits de l’activité physique pourraient bien être pris en compte dans la gestion de l’épidémie. "Le sport figurera probablement dans le futur baromètre du covid-19", note Yves Van Laethem. Et le médecin de préciser qu’il n’est pas trop tard pour prendre des bonnes résolutions : "si la pandémie de covid-19 est partie pour durer encore 6 mois, pourquoi ne pas se mettre au sport, en effet, afin de perdre du poids ou faire baisser sa tension".