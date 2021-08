Coronavirus; le seuil des 60 millions de cas franchi en Europe

Plus de 60 millions d'infections au coronavirus ont été détectées en Europe depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publiés lundi. Cela représente 30% des cas signalés dans le monde.

Plus de 1,2 million de décès ont également été enregistrés sur le Vieux continent (qui compte plus de 50 pays pour l'OMS avec notamment la Russie, l'Ukraine et la Turquie), pour 4,2 millions au niveau mondial.

Pour les seuls 30 Etats membres de l'Espace économique européen (EEE), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a, jusqu'à présent, enregistré 34,4 millions d'infections et plus de 740.000 décès.

Bien que la couverture vaccinale en Europe soit parmi les plus élevées au monde, la directrice pour les situations d'urgence régionales, Dorit Nitzan, a souligné que de nombreuses personnes appartenant à des groupes prioritaires - comme les personnes âgées ou le personnel soignant - n'ont pas encore été vaccinées.

Ainsi, le bureau régional européen de l'OMS a appelé à redoubler d'efforts pour rendre le processus de vaccination plus rapide et plus équilibré, car il existe de grandes disparités dans la couverture vaccinale entre certains pays. Au sein de l'UE, des pays comme la Bulgarie et la Roumanie sont encore loin derrière les autres États membres.