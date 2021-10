Coronavirus: le Royaume-Uni assouplit les restrictions aux voyages pour une cinquantaine de pays

Les voyages entre le Royaume-Uni et des douzaines d'autres destinations long-courrier, comme le Mexique et l'Afrique du Sud, reprennent lundi. Près de cinquante pays vont être retirés de la liste rouge ce lundi matin, ce qui permet aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni depuis ces destinations de ne plus se soumettre à une quarantaine de 11 nuits dans un hôtel à leur arrivée.

Le ministère des Affaires étrangères a aussi levé l'avis déconseillant de voyager dans 42 autres pays à cause de l'épidémie de coronavirus. Ces changements facilitent aussi l'obtention d'une couverture par une assurance voyage.

Sept pays encore sur liste rouge

Parmi les pays qui sont concernés par cet assouplissement dans la liste rouge on retrouve l'Argentine, le Chili, Cuba, l'Indonésie, le Mexique, le Népal, les Philippines, l'Afrique du Sud et la Thaïlande. L'industrie du tourisme a salué cette évolution et déjà observé une reprise de la demande de la part des clients.

Il ne restera que sept pays sur la liste rouge britannique à partir de lundi, tous en Amérique latine, à savoir la Colombie, la République dominicaire, l'Equateur, Haïti, le Panama, le Pérou et le Venezuela. Les passagers en provenance de ces pays devront se soumettre à la quarantaine à l'arrivée, au prix de plusieurs milliers d'euros.