Coronavirus : le rôle essentiel des logopèdes dans les maisons de repos

Voilà une profession dont on ne parle pas beaucoup pendant cette période de confinement. Et pourtant, leur rôle est essentiel, notamment dans les maisons de repos.

Pour mieux comprendre le rôle des logopèdes, nous en avons rencontré deux dans une résidence bruxelloise. Ici, leur travail ne s'est pas arrêté avec le confinement, au contraire. Aline, jeune diplômée, est même venue en renfort. Parmi ses tâches : stimuler les résidents pour qu’ils mangent, notamment les personnes qui souffrent de maladie neurodégénérative, comme Alzheimer ou Parkison. " Il faut souvent les stimuler et leur donner à manger ou leur présenter le repas. Parfois, il faut juste leur dire : regardez, ça a l’air bon ! Et alors il pense à manger ".



Le rôle des logopèdes ne s’arrête pas là, c'est aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise déglutition (action d’avaler / de la bouche vers l’estomac). Un rôle essentiel que défend depuis une dizaine d'années la responsable d'Aline, Laura Nicaise : " Quelqu’un qui fait une fausse déglutition est à risque de développer ce qu’on appelle une pneumopathie (affection du poumon). Ça peut être une bronchite ou une pneumonie. Chez une personne âgée qui a de moins bons soins buccodentaires en raison le manque d’autonomie et également une baisse immunitaire, va avoir plus de risques de développer une infection respiratoire ".

Une alimentation adaptée est donc essentielle pour ces personnes. Quant au bilan de déglutition, ce sont les logopèdes qui s'en occupent. Stimuler le langage ou les fonctions cognitives, comme la mémoire ou la capacité d’attention, c'est l'autre aspect de la fonction.

