Coronavirus : le retour des promotions dans les supermarchés n’a pas vraiment fait baisser les prix, remarque Test-Achats

Depuis un peu plus d’une semaine, les promotions sont de retour chez Colruyt, Delhaize et les autres magasins. Pendant 15 jours, tous les rabais avaient été interdits, pour éviter la ruée dans les rayons, dans un contexte de confinement lié à la crise du covid-19. Une situation qui avait suscité beaucoup de remous, avec une hausse manifeste des prix.

Alors le retour des promotions a-t-il permis d’alléger la note ? Test Achats en doute : pour lui, la situation n’a pas vraiment évolué depuis l’annonce de la ministre des Consommateurs Nathalie Muylle (CD & V) le 30 mars. "L’annonce du retour des promotions est fort récente et leurs effets semblent malheureusement encore se faire attendre", estime l’organisation. Depuis le 1er mars, les prix avaient augmenté de 5,5% chez Colruyt, de 3,9% chez Collect & Go, de 5,1% chez Carrefour et de moins d’1% chez Delhaize. Pourtant, depuis le 1er avril, les prix de ces enseignes n’ont quasiment pas bougé, à environ 1% de baisse maximum.

Le sentiment que les courses sont plus chères est donc réel, mais ce n’est pas forcément lié à la fin des promotions, qui aurait forcé les entreprises à augmenter leurs prix pour compenser, estime Test Achats. Il y a aussi des problèmes ponctuels d’assortiment, en ces temps de pénuries. "Si un produit de base, en premier prix ou en marque de distributeur manque, le consommateur n’a souvent d’autre choix que de se rabattre sur un produit de marque, note Jean-Philippe Ducart, le porte-parole de l’organisation. Or la différence de prix entre ces différents types de produits est importante : 66% entre un produit “premier prix” et un produit de marque, 46% entre un produit de marque et une marque de distributeur."

"Il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, tempère Jean-Philippe Ducart, qui ajoute que le rétablissement des promotions n’a pas encore porté ses fruits. La situation évolue toujours de manière relativement négative. Les consommateurs voient et perçoivent ces augmentations. Nous demandons aux enseignes de rester raisonnables dans la fixation des prix, et qu’elles réapprovisionnent certains produits essentiels qui sont en pénurie."

Malgré tout, Test Achats ne revient pas sur la mesure de suppression temporaire des réductions. "Nous pensons qu’il y avait une pertinence dans cette décision, notamment par rapport à des produits essentiels non périssables, précise Jean-Philippe Ducart. Nous avons été moins enthousiastes à l’idée d’interdire les promotions sur les produits frais et plus périssables." Test Achats note également que certains distributeurs avaient déjà augmenté leurs prix avant les mesures de confinement : 3% chez Colruyt et chez Carrefour, et 4% chez Collect & Go (entre début et mi-mars).