Coronavirus : le procès Charlie Hebdo et Hyper Cacher est reporté

La justice n’échappe pas à la pandémie. Le procès des attentats à la rédaction de Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher, prévu pour mai, est reporté à une date encore inconnue. Dix semaines de débats devant la cour d'assises de Paris doivent se dérouler pour entendre plus d'une centaine de témoins et juger quatorze prévenus.

"Considérant qu’en raison du risque sanitaire actuel lié à la pandémie du Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement français relatives au confinement de l’ensemble de la population sur le territoire national, il n’est pas envisageable, au regard de la date du 4 mai 2020 fixée pour le début du procès cité en référence, de réunir la cour, l’ensemble des parties, les témoins et experts judiciaires dans des conditions sanitaires suffisamment satisfaisantes alors même que les débats doivent se prolonger durant plusieurs semaines." déclare la cour d'assises de Paris.