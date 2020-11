Coronavirus : le Premier ministre suédois à l’isolement après un cas contact

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven s’est confiné par précaution avec sa femme après avoir été exposé à un cas contact au coronavirus, a-t-il annoncé jeudi.

"C’est la seule chose responsable à faire dans la situation", a souligné le chef de gouvernement social-démocrate dans un message sur les réseaux sociaux, précisant que sa conjointe et lui allaient bien et n’avaient pas de symptômes.

En Suède, l’épidémie "évolue rapidement dans le mauvais sens" et "la situation est sérieuse", a reconnu M. Löfven.

Contrairement aux dispositifs imposés largement ailleurs en Europe, la Suède a mené une stratégie différente basée sur des recommandations, sans confinement et quasiment sans mesures coercitives.

Après une première vague qui s’était traduite par un lourd bilan (plus de 5.000 morts), le pays a ensuite eu de bons résultats entre juillet et mi-octobre. Le nombre de cas est depuis remonté en flèche et la courbe des morts est elle aussi repartie à la hausse ces derniers jours.

Mercredi, 28 nouveaux décès ont été rapportés et la barre des 6.000 morts devrait être franchie ce jeudi.

Au Danemark voisin, également confronté à une deuxième vague, la Première ministre Mette Frederiksen et les deux tiers de son gouvernement sont eux aussi confinés après le cas positif d’un ministre.

Un premier test de la cheffe du gouvernement s’est avéré négatif, mais elle a décidé de rester à l’isolement en attendant un deuxième test de confirmation, a indiqué son cabinet mercredi soir.