Coronavirus : le Premier ministre Mark Rutte appelle les Néerlandais à ne pas se rendre en Belgique

Le Premier ministre des Pays-Bas Mark Rutte a appelé les Néerlandais, confinés depuis dimanche, à ne pas se rendre en Belgique ou en Allemagne pour faire du tourisme ou du shopping. L’objectif du confinement est d’empêcher la propagation du coronavirus en évitant autant que possible les contacts, a-t-il rappelé.

Il a en outre demandé aux personnes qui doivent tout de même traverser les frontières, pour des raisons professionnelles par exemple, de bien préparer leur voyage et de respecter les mesures en vigueur à l’étranger.

Interrogé sur la possibilité pour la population néerlandaise de partir en vacances pendant la période de Noël et Nouvel An, le ministre de la Santé Hugo de Jonge avait déclaré la semaine dernière qu’il n’était pas interdit de voyager, pour autant que chacun et chacune respecte les mesures sanitaires d’application.

Les Pays-Bas ont émis une notice jaune pour les voyages vers la Belgique et l’Allemagne, signifiant que ceux-ci sont autorisés, mais doivent être envisagés avec prudence, en fonction des risques sanitaires. Les Néerlandais qui veulent franchir la frontière doivent en outre posséder un certificat sanitaire en ordre.