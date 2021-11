Coronavirus : le premier ministre Marc Rutte annonce l'instauration d'un couvre-feu

Le Premier ministre néerlandais a annoncé ce vendredi soir un renforcement des restrictions sanitaires pour lutter contre une flambée des cas de Covid-19, comme notamment la fermeture des bars, restaurants et magasins non essentiels entre 17 heures et 5 heures du matin.

"A partir de dimanche, tout aux Pays-Bas est en principe fermé entre 17 heures et 5 heures", à part notamment des magasins essentiels, a déclaré le Premier ministre Mark Rutte lors d’une conférence de presse à La Haye. Il a également annoncé le port obligatoire du masque dans les écoles secondaires à partir de lundi.