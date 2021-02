Coronavirus : le Portugal risque de devoir poursuivre son confinement jusqu'à la mi-mars

Le Portugal devra "probablement" rester confiné jusqu'à la mi-mars afin de ramener l'incidence du coronavirus et le nombre de malades en soins intensifs à des niveaux confortables, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Marta Temido.

Des experts en épidémiologie entendus par le gouvernement ont estimé qu'il faudrait un confinement de 60 jours, à compter du 15 janvier, pour que l'incidence cumulée à 14 jours baisse à 60 cas pour 100.000 habitants, contre plus de 1.200 actuellement, et le nombre de malades en soins intensifs se réduise à environ 200, alors qu'il s'élevait mardi à plus de 860.

"Les mesures adoptées fonctionnent", s'est félicité la ministre de la Santé, tout en soulignant que le Portugal continue d'afficher "un niveau d'incidence extrêmement élevé, malgré une tendance décroissante".

Après un record de près de 16.500 nouveaux cas quotidiens atteint le 28 janvier, le pays a détecté mardi moins de 2.600 contagions en 24 heures, selon le bulletin quotidien de la Direction générale de santé.

L'explosion des cas de coronavirus a provoqué une saturation des hôpitaux portugais, avec un pic de près de 7.000 malades hospitalisés et un taux d'occupation des lits de soins intensifs alloués aux patients Covid qui a atteint les 90%.

Avec 203 décès supplémentaires, le bilan total depuis le début de la pandémie a dépassé mardi les 14.500 morts, dont plus de la moitié depuis le début de l'année.