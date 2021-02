Coronavirus: le Portugal prévoit de vacciner 70% de sa population à l'été

Le Portugal, qui connait une nette décélération des nouveaux cas de Covid-19 ces dernières semaines, prévoit d'avoir vacciné 70% de sa population à l'été, a indiqué lundi la ministre de la Santé Marta Temido.

Le nombre de nouveaux cas au Portugal est "à la baisse", s'est félicité la ministre lors d'une conférence de presse, précisant que l'objectif est que 70% de la population soit vaccinée contre le Covid-19 à l'été.

Pour l'instant, 294.000 personnes ont reçu la première dose de vaccin et 106.000 personnes ont reçu les deux doses. L'immunité collective "devrait être atteinte au mois d'août ou début septembre" si "les prévisions sur la disponibilité des vaccins se confirment", a affirmé pour sa part Henrique Gouveia e Melo, le coordinateur du programme national de vaccination. Le programme de vaccination devrait s'accélérer "dès le deuxième trimestre pour atteindre le rythme de 100.000 vaccins par jour" contre une moyenne de 22.000 actuellement, a-t-il indiqué.

Après être resté pendant plusieurs semaines le pays avec le plus grand nombre de contaminations par rapport à sa population, le Portugal a enregistré la semaine dernière la plus forte décrue(-51%, 2.100 nouveaux cas par jour). Le pays, en confinement depuis la mi-janvier, a enregistré en 24 heures 61 décès par Covid-19 et 549 nouveaux cas, soit le bilan le plus faible de nouvelles contaminations depuis début octobre, selon le bulletin de la Direction générale de la santé publié lundi.