Coronavirus: le Portugal dévoile un plan de déconfinement par étapes

Le gouvernement portugais a dévoilé jeudi un plan de déconfinement par étapes étalé sur l'ensemble du mois de mai et qui débutera lundi avec la réouverture des petits commerces de rue, des salons de coiffure ou des stands automobiles.

"Nous pouvons commencer à faire des pas en direction du déconfinement", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa en présentant le "plan de transition" adopté en conseil des ministres.

Le championnat national de football pourra reprendre le dernier week-end de mai et les grandes surfaces commerciales attendront le 1er juin pour rouvrir leurs portes.

A mi-chemin, les écoles rouvriront le 18 mai, mais seulement pour les lycéens devant préparer des examens de fin d'études. Pour ce faire, le gouvernement a chargé l'armée d'une vaste opération de désinfection des établissements scolaires.

Les crèches pourront rouvrir début juin, mais l'enseignement à distance sera maintenu jusqu'à la fin de l'année pour les écoles primaires et les collèges.

Ce sera le 18 mai aussi pour les musées et les galeries d'art, les bars et les restaurants, qui seront tous soumis à de nouvelles règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale. Les théâtres et les cinémas rouvriront le 1er juin.

Tout au long du mois de mai, le télétravail devra rester la règle lorsqu'il est possible.

Le Portugal, où les premiers cas de contagion par le nouveau coronavirus ont été détectés il y a deux mois, soit plusieurs semaines après d'autres pays européens comme l'Espagne voisine, comptait jeudi près de 1.000 morts et quelque 25.000 cas de la maladie Covid-19.

En vigueur depuis le 19 mars, l'état d'urgence sera officiellement levé samedi à minuit, et sera aussitôt remplacé par une déclaration d'état de calamité.

Mais du 1er mai férié au dimanche 3 mai, les Portugais ne pourront quitter leur commune de résidence que pour exercer les métiers jugés essentiels comme cela avait déjà été le cas pendant le week-end prolongé de Pâques.