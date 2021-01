Coronavirus : le port du masque pour les moins de 12 ans "n'est pas une arme qu'on compte sortir" selon Yves Van Laethem

Comment faire en sorte de lutter contre les variants du coronavirus et leur propagation, notamment dans le milieu scolaire ? Pour Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise en charge de la lutte contre le coronavirus, imposer le port du masque pour les moins de 12 ans et notamment entre 10 et 12 ans n’est "pas une arme qu’on compte sortir dans le contexte de la problématique actuelle". Invité du JT de 13h, l’expert a indiqué que cette mesure, souvent préconisée, en vigueur dans d’autres pays européens, "n’a pas la faveur, soyons extrêmement clairs" des experts ni des autorités.

On le sait : plusieurs écoles ont fermé leurs portes suite à l’apparition de clusters comme c’est le cas à Ans depuis mercredi. Les vacances de carnaval (du 15 au 19 février) approchent. Mais ne faudrait-il les prolonger pour limiter les contacts. La Flandre, au contraire de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de généraliser les cours à distance la semaine précédent le congé de carnaval pour le secondaire.

Fermer toutes les écoles ?

L’apparition de clusters dans les écoles, "c’est inquiétant", souligne Yves Van Laethem, "d’autant que c’est dans différentes classes et pas seulement la classe de départ. Et donc il y a une certaine diffusion dans l’école elle-même. Je pense que la situation va devoir être vue pratiquement de jour en jour, selon l’évolution. Actuellement, j’entends qu’on ne compte pas fermer une semaine plus tôt" dans les écoles francophones. "Je ne dis pas qu’il ne faudrait le faire. Je dirais qu’on devra peut-être encore se permettre de revoir la situation d’ici une huitaine de jours en fonction de l’évolution dans les écoles francophones, de la même manière qu’on l’a fait pour l’enseignement en partie néerlandophone."

Réduire la propagation du virus, c’est aussi jouer sur les déplacements et notamment à l’étranger. Le comité de concertation de vendredi pourrait interdire les voyages non essentiels. "C’est une des solutions pour essayer d’endiguer l’entrée, entre autres, du variant britannique ou d’autres variant. Il y en a sur le territoire. Mais moins il y en a, mieux ce sera. On sait qu’il a une propension à se transmettre plus facilement et qu’il est déjà relativement bien implanté dans certaines parties".

Fermer toutefois les frontières européennes, c’est impossible sans concertation entre Etats-membres. "Fermer les frontières, ce qu’on a appliqué en urgence en mars lorsqu’on n’avait pas d’autres solutions, est difficile à implémenter au niveau européen. Il est extrêmement important qu’il y ait un accord européen, sans cela une partie des personnes vont partir d’autres aéroports autour de la Belgique et cela ne changera pas grand-chose à la situation."

Il faudra malheureusement un côté plus répressif

Les Belges partent, ils reviennent, ne se font pas tester et n’observent pas de quarantaine, comme ce fût le cas après les vacances de Noël. "Il faut contrôler les voyages mais il faut aussi contrôler à l’intérieur. Il faut que le testing, que le suivi des contacts soient bons pour tous les variants. On a besoin partout de resserrer ces boulons. De l’extérieur aussi, mais on a besoin d’un meilleur suivi et d’une meilleure application de la quarantaine."

Des sanctions peuvent désormais tomber, pour les récalcitrants au testing après un voyage à l’étranger. "Le testing et la quarantaine doivent être, bien sûr, compris par les gens. Mais si les gens ne l’appliquent pas, je pense qu’il faudra malheureusement arriver à un système plus coercitif, plus répressif."