Coronavirus : le point sur les traitements existants, les médicaments et les vaccins bientôt sur le marché

Essais cliniques, utilisation de médicaments existants, mise au point de vaccins, la bataille contre le coronavirus bat son plein au sein des blouses blanches au point que nous ne savons plus très bien quels sont les traitements réalisés sur les patients belges, actuellement, quels sont les vaccins et quand ils seront bientôt disponibles. Etat de la situation :

Des anticorps pour neutraliser le virus

Premier axe de recherche, la découverte d’anticorps capable de neutraliser le virus. En Belgique, l'Institut flamand de recherche en biotechnologie (VIB) tient la corde. Il a trouvé un anticorps capable de neutraliser le virus Covid-19. Son principe est simple, il s’attaque à la paroi externe du virus c’est-à-dire sa couronne et essaie ainsi de bloquer l’extension externe du virus pour l’empêcher de se fixer aux cellules du poumon.

Avantage du traitement : Les patients n'ont pas besoin de produire leurs propres anticorps. un anticorps offre une protection immédiate mais de plus courte durée qu’un vaccin. Ce type de traitement est particulièrement adapté aux médecins et personnel soignant exposés plus que les autres à une contamination.

L’essai clinique baptisé Discovery

Le deuxième axe de recherche est le traitement. Actuellement, l’Europe a commencé des essais cliniques, y compris dans nos hôpitaux belges, sur 3200 malades infectés au Covid-19. L’essai clinique Discovery, c’est son nom, expérimente quatre traitements. Le plus connu et le plus médiatisé est celui du Dr Raoult réalisé à base d’hydroxychloroquine.

" C’est avant tout un traitement anti-lupus ", commente Yves Van Laethem, virologue au CHU Saint-Pierre et spécialiste des maladies infectieuses. " C’est aussi un antipaludique efficace mais il faut l’essayer sur plusieurs centaines de patients pour voir quels sont ses effets réels dans le traitement du Covid-19. Jusqu’à présent le Pr Raoult, le célèbre infectiologue de Marseille ne l’a testé que sur des patients relativement peu malades et, en tout cas, pas au stade de la réanimation. L’intérêt de la molécule est intéressant s’elle améliore l’état clinique et préserve de la réanimation, ou sauve de la réanimation. Le fonctionnement de l’hydroxychloroquine est plufactoriel. Il inhibe l’activité virale. Mais nous manquons actuellement d’études cliniques suffisantes. On a envie que ça fonctionne mais en tant que scientifique, nous manquons de données qui nous prouvent que ça fonctionne bien. Il y a, malgré tout, des effets secondaires cardiaques. C’est un médicament à double tranchant et certainement pas à utiliser comme traitement préventif. Actuellement, la prescription est interdite en d’autres lieux que les hôpitaux. "

Avantage : le médicament ne coûte rien et il est disponible immédiatement sur le marché y compris sous forme générique. Chinois et Italiens en ont fait leur traitement de choix

Un antiviral contre Ebola : le remdesivir

Il été developpé pour Ebola. " In vitro, il marche très bien, commente Yves Van Laethem, malheureusement il ne s’est pas montré très efficace sur des patients Ebola. "

Mais il a été prometteur dans le traitement de patients atteints du coronavirus en Chine, selon des médecins, et a été utilisé pour aider à soigner deux patients aux États-Unis et en France. L'entreprise Gilead , une firme américaine très puissante, lance la dernière phase des essais cliniques en Asie. On attend les protocoles de recherche menés en Chine. On ne les a pas encore.

Avantage du remdesevir : les essais cliniques avancés en Asie. Désavantage : zéro stock, coût de lancement élevé. Le médicament est donc cher.

L'Avigan japonais ou favipiravir

Dans sa quête de médicaments efficaces contre le nouveau coronavirus, le ministère chinois de la Science et de la Technologie a affirmé la semaine dernière que les essais cliniques sur le favipiravir, le principe actif du médicament antigrippal Avigan de Fujifilm, avaient donné de "très bons résultats" pour traiter le Covid-19.

Peut-être même parmi les meilleurs jusqu'à présent réalisés. Alors que la chloroquine continue de susciter le débat, le favipiravir est-il en passe de porter un autre coup au SARS-CoV-2 ? Plusieurs signaux pourraient le laisser croire, même si son efficacité semble surtout vérifiée en début de pathologie et hors complications graves.

Au Japon, le favipiravir devrait faire l’objet d’une approbation pour une utilisation à grande échelle afin de traiter le coronavirus. Cette autorisation pourrait intervenir dans le courant du mois de mai.

Avantage de l'Avigan: A déjà prouvé son efficacité à Wuhan. Désavantage : peu de stock, pour l'instant Fujifilm n'envisage pas d'exporter son produit phare.

Un anticorps testé sur des souris Superman

Le Sarimulab est un anticorps développé et commercialisé depuis deux trois ans par le groupe américain Regeneron. Il s’agit, en fait, d’un " anticorps monoclonaux ", qui a permis d'améliorer le taux de survie de patients touchés par Ebola. L'entreprise a génétiquement modifié des souris afin qu'elles aient un système immunitaire semblable à celui de l'homme. Les souris exposées à des virus ont ensuite produit des anticorps humains. Ces anticorps, sélectionnés et isolés, sont alors cultivés dans des laboratoires, purifiés puis administrés à des humains par intraveineuse. Dans la recherche contre le coronavirus, les essais cliniques devraient commencer cet été. Le médicament pourrait fonctionner à la fois comme un traitement et un "vaccin", même si les effets ne seraient que temporaires.

En quête d'un vaccin

Il n'existe pour l'instant aucun vaccin agréé contre le virus Covid-19, mais de nombreux laboratoires y travaillent depuis des semaines. La firme pharmaceutique américaine Johnson&Johnson veut lancer la production d’un vaccin pour début 2021. Jamais un vaccin très efficace contre un membre de la famille des coronavirus n'a été conçu pour les humains. Celui mis au point par Johnson&Johnson se base sur un vaccin mis au point pour le SRAS( syndrome respiratoire aigu sévère). Cependant, il faut rester prudent selon Yves Van Laethem : " Tous les coronavirus sont à ARN. Ca veut dire qu’ils mutent sans arrêt . On ne peut donc pas garantir que le vaccin sera protecteur contre des variantes en cours de route. Le Covid-19 mute 100 à 1000 fois plus qu’un virus classique. Cependant, il y a maintenant un vaccin efficace pour le singe pour le mers-cov (syndrome respiratoire sévère qui s’est répandu au Moyen-Orient) ".

CureVac, un laboratoire allemand, travaille également au développement d’un vaccin. Subsidiée par l’Union Européenne pour un montant de 80 millions d'euros, jusqu’à présent, la firme espère présenter un projet pour validation clinique pour l’automne.

Enfin, des essais cliniques ont débuté aux Etats-Unis avec un vaccin nommé mRNA-1273 et a été développé par des scientifiques des Instituts nationaux de santé américains (NIH) et de l'entreprise de biotechnologies Moderna. Un vaccin qui pourrait arriver sur le marché fin déjà au début de l'hiver prochain.