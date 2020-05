Coronavirus : le point sur la course effrénée pour un vaccin

Trouver un vaccin contre le coronavirus serait, de l’avis général des experts, la seule solution pour sortir de cette crise sanitaire. Le Saint-Graal ou le mouton à cinq pattes, c’est selon. Cette course effrénée tout le monde s’y met, petits et grands. Entre recherches traditionnelles et innovations, faisons le point.

L’approche classique

C’est l’approche choisie par le géant Sanofi et GSK qui s’est associé pour l’occasion à un autre géant pharmaceutique GlaxoSmithKline. Le premier produit un antigène, une sorte de carte d’identité du virus, tandis que le deuxième réalise un adjuvant. Son intérêt : il permet de stimuler la réponse immunitaire, mais aussi de démultiplier le nombre de doses, et donc d’offrir des vaccins en grande quantité.

L’étude la plus avancée en Europe

La deuxième approche est plus originale. Adoptée par l’Université d’Oxford et la firme Johnson&Johnson, elle consiste à utiliser des vecteurs vivants. Il s’agit d’un virus manipulé génétiquement pour qu’il ne se multiplie plus lorsqu’il est injecté chez le sujet. Par contre, il va exprimer dans les cellules les antigènes qui induisent la réponse immunitaire. Depuis fin avril, l’université d’Oxford réalise une étude clinique sur 800 personnes qui se sont déjà fait injecter ce vaccin et c’est actuellement en Europe l’étude la plus avancée.

Utiliser l’ARN messager du virus

La troisième approche avance vite. Une méthode déjà employée dans le cadre du vaccin contre la rage. C’est celle adoptée par Moderna (firme américaine) et l’entreprise allemande CureVac. L’idée c’est d’utiliser l’ARN messager du virus (acide ribonucléique messager, c’est une copie transitoire de l’ADN, ndlr).

►►► Lire aussi : coronavirus : "On a une chance significative d’avoir un vaccin pour la fin de l’année" (Yves Van Laethem)

Autrement dit, ici, pas d’injection du virus inactivé, pas de protéines virales, non, ce sont les cellules du corps humain qui fabriquent elles-mêmes ces molécules. Comment ? Grâce à l’ARN messager qui est utilisé un peu comme un plan d’assemblage pour produire des protéines et qui va induire la réponse immunitaire.

Moderna a déjà commencé les études cliniques et CureVac commence deuxième semaine de juin ses études cliniques à la fois en Allemagne, mais aussi en Belgique.

La plus innovante

A la KU Leuven, le laboratoire de virologie Rega met au point un vaccin tout à fait original, il s’agit du vaccin de la fièvre jaune dans lequel ils insèrent des petits morceaux d’autres virus. L’expérience a été menée avec succès avec les virus Zika et Ebola et le laboratoire travaille maintenant sur le Covid-19. Reste à voir s’ils iront aussi vite que leurs concurrents. Le responsable de laboratoire évoquait un vaccin disponible en milieu d’année prochaine.

La difficulté, entre autres, dans la recherche d’un vaccin c’est aussi de tenir la cadence, d’avancer étape par étape, en sachant que la dernière ligne peut être aussi la plus complexe. En attendant, le monde entier attend désespérément un vaccin fiable, efficace, bon marché, facile à fabriquer à grande échelle. En gros, un mouton à cinq pattes.