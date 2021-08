Coronavirus : le placenta protège le bébé en fin de grossesse, selon une étude de l'UCLouvain et des Cliniques universitaires Saint-Luc

Le placenta agit comme un bouclier protecteur contre le Covid-19 pour le bébé en gestation, chez les femmes enceintes. C’est la conclusion d’une équipe de chercheurs de l’UCLouvain et des Cliniques universitaires Saint-Luc. Cette conclusion rassurante ne vaut toutefois que pour les femmes au troisième trimestre de leur grossesse. La vaccination reste donc un allié important pour les futures mères et leur bébé. ►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Des cellules bombardées de Covid-19

© Getty Images Le placenta a ceci de particulier qu’il ne se développe que pendant la grossesse. Il est attaché à l’utérus et le cordon ombilical le relie au bébé. Cet organe permet de garder le fœtus en bonne santé en lui fournissant de l’oxygène et des nutriments, voire en filtrant les substances nocives ou les déchets du sang du bébé. Cette petite merveille d’organe constituerait de surcroît une barrière protectrice contre le coronavirus. Comment ? C’est ce qu’une équipe de l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain a voulu savoir. Elle a mené des recherches sur le placenta de femmes ayant contracté le Covid-19 au troisième trimestre de leur grossesse. "Nous avons demandé aux patientes si nous pouvions travailler sur leur placenta et nous nous sommes intéressés aux cellules placentaires qui ont la particularité de se reproduire en culture et de reproduire l’interface entre la mère et le fœtus. Nous avons ensuite exposé ces cellules au virus, ce qui n’avait jamais été fait", précise l’un des coauteurs de l’étude, le Dr Arthur Colson. Les cellules n’ont pas seulement été exposées au coronavirus mais littéralement bombardées, de manière bien plus intense que le corps humain pourrait le supporter.

Une protection efficace en fin de grossesse

Les chercheurs ont tout d’abord constaté qu’il est très rare que le virus affecte le placenta au troisième trimestre de la grossesse (à partir de 27 semaines), ce qui est corroboré par des études internationales. "On a observé que le placenta ne peut pas, techniquement, être infecté par le SARS-CoV-2 parce qu’il lui manque la moitié de la clé pour entrer dans la cellule placentaire", poursuit Arthur Colson. A l’inverse, dans le poumon, autrement dit la porte d’entrée du Covid-19, des récepteurs permettent au virus d’entrer dans la cellule. Ceux-ci ne sont donc pas tous présents dans le placenta. Pour revenir à l’image de la porte, une moitié de clé ne suffit pas à l’ouvrir. ►►► À lire : Les vaccins contre le Covid-19 ont-ils un effet sur les règles ? Mais ce qui est plus intéressant encore dans cette étude, c’est qu’il y a moyen d’obliger ces cellules du placenta à fabriquer le récepteur manquant, de manière expérimentale (in vitro). "Même en faisant ça", commente le coauteur de l’étude Arthur Colson, "les cellules placentaires ne laissent pas entrer le virus". Une petite merveille d’organe, faut-il le rappeler, qui protège le bébé.

Et la vaccination alors ?

© Getty Images Mais la précaution reste la règle d’or : "Notre modèle était le placenta à terme. Les futures mères étaient testées positives au Covid-19 en fin de grossesse. Le message est donc rassurant pour les femmes en fin de grossesse qui contracteraient le Covid-19. Or, on sait par ailleurs qu’elles sont plus vulnérables au second trimestre. Il ne s’agit donc pas de dire qu’elles ne doivent pas se faire vacciner. Au contraire". Le chef de service d’obstétrique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, le professeur Frédéric Debiève ne dit pas autre chose : "Le virus n’atteint pas le futur enfant. C’est rassurant pour les femmes enceintes. Néanmoins, une femme enceinte qui a le Covid-19 est exposée à de fortes températures, des détresses respiratoires… qui vont avoir également des conséquences sur le bébé. Même si le virus n’atteint pas directement le bébé parce que le placenta le protège, il reste exposé aux conséquences de la maladie chez sa mère et donc une précaution doit être assurée chez les femmes enceintes. La vaccination est la première des précautions". Mais la vaccination fait peur à certaines femmes enceintes parce qu’elles s’interrogent sur les conséquences pour leur bébé. "Il faut les rassurer", affirme sans ambages le professeur Debiève : "La maladie est bien plus dangereuse même si le placenta protège le bébé".

Pauline, grande prématurée

Plusieurs études le montrent en effet, les femmes enceintes malades du Covid-19 ont plus de (mal) chance de développer des complications. Le risque est donc accru pour elle et leur bébé. C’est ce qui est arrivé à Maaike Mahieu. Cette jeune femme travaille dans une maison de repos en Flandre. Au moment de sa grossesse, il y avait encore peu d’études sur le Covid-19 et les grossesses. La jeune femme n’est pas du tout opposée au vaccin mais décide d’attendre un peu avant de se faire vacciner, par "précaution". Pas de chance, elle contracte le virus alors qu’elle est tout juste enceinte de six mois. ►►► À lire : Que penser des chiffres qui repartent à la hausse ? "J’ai pris alors des médicaments pour prévenir une embolie pulmonaire", raconte Maaike Mahieu. "Les jours se sont succédé et j’ai à nouveau été testée. J’étais négative. Je me suis alors rendue chez mon gynéco qui m’a dit craindre que le bébé naisse prématurément. J’ai été hospitalisée à Bruges. Pauline naissait deux jours plus tard, elle pesait 1,1 kg. Elle a été testée à deux reprises après sa naissance et elle était négative au Covid-19. Les spécialistes m’ont dit qu’il y avait 95% de chances qu’elle soit née prématurément parce que j’avais eu le Covid. Pauline est restée en service de néonatologie pendant sept semaines. Je me suis fait vacciner dès que j’ai pu de mon côté". Maaike a probablement eu moins de chance que d’autres puisque, après analyse, les médecins ont constaté que le Covid-19 avait passé la barrière du placenta. Aujourd’hui, Maaike a conscience de son bonheur : à six mois, Pauline pèse cinq kilos et est en pleine forme même si elle doit être davantage suivie que d’autres bébés du même âge.

Plus vulnérables face au Covid-19

© Getty Images Comme l’explique le président du Groupement belge de néonatologie (GBN) Luc Cornette, les femmes enceintes risquent davantage de faire des complications si elles contractent le virus : "Le risque de pneumonie grave est plus élevé car la capacité pulmonaire de la femme enceinte est réduite vu que le bébé prend beaucoup de place". Chaque grossesse entraîne par ailleurs une baisse de l’immunité. Enfin, il y a plus de prééclampsies, soit un dysfonctionnement du placenta qui engendre une hausse de la pression artérielle et des protéines dans les urines. "Comme le placenta fonctionne mal", commente Luc Cornette, "l’apport en oxygène diminue et le fœtus peut être en danger. Dans ce cas-là, le gynécologue doit parfois décider d’une césarienne en urgence pour sauver le bébé… et parfois la mère elle-même". Un autre argument plaide pour une protection vaccinale. Une fois vaccinées, les femmes enceintes commencent à produire des anticorps qu’elles transmettent au fœtus via le placenta (vous vous souvenez, ce merveilleux organe). L’enfant est ainsi protégé du Covid-19 avant sa naissance. Et il continue à l’être après l’accouchement, via l’allaitement, une donnée non négligeable puisque 75% des jeunes mamans allaitent leur bébé en Belgique.

