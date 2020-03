Coronavirus : le parlement limite considérablement sa session plénière

La session plénière du Parlement européen, initialement prévue de lundi à jeudi à Strasbourg, mais délocalisée la semaine passée à Bruxelles en raison du coronavirus, ne se déroulera que sur une seule journée ce mardi, a annoncé ce lundi le porte-parole de l’institution.

Le Parlement a "décidé de raccourcir la session plénière de cette semaine dans le cadre de toutes les mesures qu’on est en train de prendre […] avec cette infection du coronavirus", a déclaré ce porte-parole, Jaume Duch.

Aucun cas, plusieurs quarantaines

Aucun cas de coronavirus n’a été détecté dans l’hémicycle européen, qu’il s’agisse des eurodéputés ou du personnel, mais plusieurs personnes ont été mises en quarantaine par précaution, selon des sources concordantes.

►►► Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus

Ce dimanche, les employés et fonctionnaires les plus fragiles, comme les femmes enceintes, les personnes de plus de 60 ans ou ceux ayant déjà un problème de santé, ont été invité à travailler de chez eux, selon un mail du secrétariat général consulté par l’AFP.

►►► Lire aussi : coronavirus : le Parlement européen limite ses activités au strict législatif

En dehors du Parlement, trois membres des institutions européennes ont été contrôlés positifs au coronavirus, dont deux au Conseil, l’institution qui représente les Etats membres.

Aucun vote n’est prévu ce mardi dans l’hémicycle : la journée sera consacrée aux débats jugés prioritaires, en particulier ceux sur le coronavirus et le prochain budget pluriannuel de l’UE (2021-2027), auquel doivent participer le président du Conseil européen Charles Michel, et celle de la Commission, Ursula von der Leyen.

La semaine dernière, le président du Parlement européen, David Sassoli, avait décidé de délocaliser à Bruxelles la session plénière prévue à Strasbourg, en raison de "l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France".

La prochaine session plénière sera reportée au 30 mars.