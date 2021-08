Coronavirus: le parcours du combattant pour les ressortissants européens vaccinés hors de l'UE

Francine Declercq est Belge mais elle vit depuis plusieurs années en Afrique du Sud. En juin dernier, elle a reçu deux doses du vaccin Pfizer. Elle se considérait donc vaccinée comme n’importe quel autre citoyen européen, lorsqu’elle décide de retrouver sa famille restée en Belgique

A son arrivée à l’aéroport de Zaventem, mi-juillet, les autorités lui signifient pourtant qu’elle vient d’une zone rouge et que ses vaccins ne sont pas reconnus. Elle doit donc, non seulement, se mettre en quarantaine mais également passer deux tests PCR, l’un à l’arrivée et l’autre dans les 48h qui suivent. Ses deux tests PCR ont beau être négatifs, elle restera pendant dix jours en quarantaine.