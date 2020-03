Le pape François testé négatif au Coronavirus, l'autre pape, Benoît XVI, considéré à "haut risque"

Le pape François infecté par le coronavirus ? Les rumeurs avaient été nombreuses concernant l'état de santé du souverain pontife suite à l'annulation de plusieurs événements ces derniers jours à cause d'un "rhume" persistant . Plus de peur que de mal cependant puisque le frottis naso-pharyngé effectué par "Bergoglio est négatif", affirme le quotidien italien Il Mes sagero . Le porte-parole du Vatican Matteo Bruni n'a cependant pas encore répondu aux demandes de confirmation de la presse, notamment concernant l'état de santé de "l'autre pape", Benoît XVI.

Benoit XVI sous haute surveillance

Agé de 90 ans, et fortement affaibli, Benoit XVI fait habituellement l'objet de nombreuses visites quotidiennes. Celles-ci seront désormais limitées à cause du Coronavirus. - © HANDOUT - AFP

Le monastère Mater Ecclesiae, au sommet de la colline du Vatican, résidence du pape émérite Benoit XVI, est depuis un certain temps soumis à des contrôles renforcés. En effet, des mesures de précaution plus élevées ont été prises pour limiter le risque de contagion à Benoît XVI. Agé de 90 ans, et fortement affaibli, le pape émérite reçoit habituellement de nombreuses visites quotidiennes émanant de compatriotes, d'évêques, de professeurs et de prêtres qui, avant d'être admis au monastère demandent à le rencontrer.