Coronavirus: le nombre d'accident de vélo a diminué de 56% durant le confinement

Le nombre d'accidents de vélo en Belgique a diminué de 56% pendant la période de confinement lié au coronavirus, selon les chiffres de la police publiés par l'institut Vias pour la sécurité routière vendredi. Le nombre de morts et de blessés dans les accidents a diminué de 28%.

Une enquête précédente de Vias avait révélé que le nombre total d'accidents avec blessures avait diminué de 70%. La baisse parmi les cyclistes est donc moins prononcée.

Plusieurs tendances sont mises en lumière. Le trafic a en effet diminué, mais les véhicules motorisés qui circulent, roulent plus vite. Comme il y a moins de voitures sur la route, certains cyclistes ont également tendance à rouler davantage sur la chaussée plutôt que sur la piste cyclable, ou ils sont moins attentifs lorsqu'ils traversent la route. Et en raison du beau temps et des restrictions liées au coronavirus, davantage de personnes ont tendance à enfourcher leur vélo, même ceux qui, autrement, ne font pas ou peu de vélo, ce qui augmente le risque d'accident.