Coronavirus : le Luxembourg ferme les bars, restaurants, lieux culturels et salles de sport jusqu'au 15 décembre

Le Luxembourg a annoncé lundi la fermeture des bars et restaurants ainsi que des lieux culturels et des salles de sport à partir de jeudi et jusqu’au 15 décembre, des mesures anti-virus qui seront entérinées mercredi par le Parlement.

"La situation n’est pas catastrophique, mais nous voulons bénéficier d’une marge de manœuvre, notamment pour assurer normalement les soins hospitaliers à moyen terme", a expliqué le Premier ministre libéral Xavier Bettel. Le gouvernement avait repoussé jusqu’à présent de nouvelles mesures restrictives.

Le nombre de visiteurs à domicile, qui était de quatre personnes extérieures, est ramené à deux. Déjà en vigueur, le couvre-feu de 23h00 à 06h00 restera en place jusqu’à mi-décembre.

"La situation s’est stabilisée à un niveau trop élevé", a regretté la ministre de la Santé Paulette Lenert pour justifier les nouvelles mesures.

Les commerces resteront ouverts dans la mesure où l’on peut "y respecter les gestes barrières et notamment le port du masque" tout comme les bibliothèques, a ajouté Xavier Bettel, qui préfère "abandonner un peu de liberté aujourd’hui pour en avoir davantage dans trois semaines". Les écoles restent également ouvertes, bien qu’un enseignement alternant présentiel et distanciel est appliqué pour les élèves plus âgés.

Avec 1279 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, le Luxembourg a le taux d’infection sur 14 jours le plus élevé de l’Union européenne.