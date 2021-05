Coronavirus : le gouvernement britannique riposte après l’offensive de l’ex-conseiller de Boris Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a riposté jeudi aux graves accusations d’incompétence face à la pandémie de coronavirus lancées la veille par son ancien conseiller Dominic Cummings, assurant avoir fait tout son possible pour sauver des vies.

Le chef du gouvernement, qui a visité jeudi matin un hôpital dans l’Essex (Est), a affirmé avoir dû prendre une "série de décisions incroyablement difficiles" lors de cette crise sanitaire, soulignant qu'"à chaque étape, nous avons été guidés par la détermination à protéger des vies".

Mercredi, lors de sept heures d’audition devant une commission parlementaire, son ancien conseiller Dominic Cummings a attaqué la gestion par le gouvernement de la pandémie qui a fait près de 128.000 morts au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe.

Boris Johnson "inapte" selon Dominic Cummings

Six mois après son départ sur fond de luttes internes, Dominic Cummings, 49 ans, cerveau de la campagne victorieuse pour le Brexit en 2016 et architecte de l’éclatante victoire de Boris Johnson aux législatives de décembre 2019, s’est montré impitoyable envers le Premier ministre, jugé "inapte".

Selon lui, le dirigeant conservateur a ignoré les conseils des scientifiques et tardé à prendre la mesure de la gravité de la situation. M. Cummings a notamment accusé le gouvernement de ne pas avoir protégé les résidents de maisons de retraite de l’épidémie en les autorisant à retourner dans ces établissements après une hospitalisation, sans avoir subi de dépistage du Covid-19, répandant ainsi le virus.

Ce qui s’est passé dans les maisons de retraite était tragique mais nous avons fait tout ce que nous pouvions

"Ce qui s’est passé dans les maisons de retraite était tragique mais nous avons fait tout ce que nous pouvions pour protéger le NHS (le service public de santé), pour minimiser la transmission, avec les connaissances que nous avions", s’est défendu jeudi Boris Johnson.

"On ne savait pas, au début de la pandémie, comment le virus peut se transmettre de manière asymptomatique, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons eu certains des problèmes que nous avons constatés dans les maisons de retraite", a-t-il ajouté.

Avancer l’enquête

A la suite de ces accusations, l’opposition a réclamé que soit avancée l’ouverture de l’enquête publique sur la gestion de la pandémie par le gouvernement, prévue en 2022.

Lors de son audition, M. Cummings s’en est aussi pris au ministre de la Santé, Matt Hancock, l’accusant d’avoir "menti à de nombreuses occasions, réunion après réunion", mais aussi "publiquement". Il a estimé que M. Hancock était incompétent et aurait dû être "viré".

Ces accusations sont "fausses" et "non fondées", a réagi le ministre de la Santé, répondant jeudi aux questions de l’opposition à la Chambre des communes. "J’ai toujours été franc avec les gens en public et en privé", a-t-il affirmé. Selon M. Hancock, le gouvernement avait adopté "une approche ouverte, transparente, expliquant à la fois ce que nous savons et ce que nous ne savons pas".