Coronavirus – Le Danemark examine une complication inflammatoire comme éventuel effet du vaccin

L’agence danoise du médicament a annoncé jeudi examiner un éventuel lien entre le "syndrome PIMS", ou syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique, et la vaccination anti-Covid après un cas suspect chez un adolescent vacciné.

"L’agence danoise du médicament, en collaboration avec l’EMA (agence européenne des médicaments), cherche à savoir si un état inflammatoire rare, le PIMS, précédemment observé comme un effet secondaire du Covid-19 chez les enfants et les adolescents, peut également survenir à la suite d’une vaccination", a-t-elle écrit dans un communiqué. Selon l’agence danoise, "un lien avec le vaccin n’a pas été documenté, mais il ne peut pas non plus être exclu".

Cette enquête, pour laquelle aucun calendrier n’a été donné, ne modifie pas les recommandations des autorités sanitaires qui appellent les plus de 12 ans à se faire vacciner contre le Covid-19.