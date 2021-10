Coronavirus : le Covid Safe Ticket n'a pas dynamisé la vaccination jusqu'à présent

Cet "effet CST" ne s’est cependant pas fait sentir jusqu’à aujourd’hui alors que le CST entre en vigueur aujourd’hui en Région bruxelloise et le 1er novembre en Wallonie .

On pourrait croire en effet que des personnes se font vacciner pour obtenir leur Covid Safe Ticket, autrement dit leur sésame pour s’attabler au restaurant, se rendre dans des lieux culturels, dans certains rassemblements, etc .

Le Covid Safe Ticket (CSF) incitera-t-il la population non vaccinée à franchir le pas ? C’est l’un des effets attendus de ce pass sanitaire. L’attrait pour la vie sociale devrait en quelque sorte pousser les plus réfractaires à se faire vacciner. Le porte-parole de Sciensano, Steven Van Gucht, ne s’en est pas caché ce matin .

Le nombre de personnes ayant reçu une seule dose ou complètement vaccinées diminue semaine après semaine depuis le début du mois de septembre pour arriver à 23.188 personnes ayant reçu leur première dose et à 27.009 personnes complètement vaccinées, la semaine 40 (du 4 au 10 octobre 2021).

Selon les données publiées par l’Institut de santé publique Sciensano, 75% de la population totale a reçu au moins une première dose de vaccin (en date du 12 octobre) et 74% des habitants sont complètement vaccinés (deux, voire trois doses de vaccin ou l’unidose Johnson & Johnson).

A cette baisse continue correspond une hausse, elle aussi continue et plus marquée, du nombre de troisièmes doses administrées, pour culminer à 126.570 troisièmes doses la semaine entre le 4 et le 10 octobre), ce que l’on observe sur le tableau ci-dessus, publié sur le site du chercheur de l'université de Gand, Bart Mesuere.

L’administration de ces doses de vaccin "extra" (3e dose) a clairement pris son envol. Après avoir été réservée aux personnes avec des comorbidités graves, elle a été ouverte aux personnes âgées de plus de 65 ans. Cette phase de la campagne de vaccination est en cours.

Si la vaccination tourne à un bon régime en ce moment, c’est donc plus en raison de cette troisième dose que de personnes désormais convaincues par l’utilité du vaccin décidant de franchir le cap ou de personnes devant recevoir leur deuxième dose.

Alors que la vaccination reste l’épine dans le pied des autorités bruxelloises, les nouvelles contaminations repartent, elles, à la hausse.

Le porte-parole de Sciensano Steven Van Gucht a confirmé ce matin que le tableau de Sciensano affiche une hausse de 19% des cas et que cette accélération s’emballe un peu les derniers jours "dans tout le pays et dans toutes les catégories d’âge".

Et d’ajouter : "On s’attend à ce que cette tendance à la hausse s’accélère". Le porte-parole de l’institut de santé publique y voit l’assouplissement des mesures permettant d’éviter la propagation du virus et la saison automnale.