Coronavirus : le Chili étend son programme de vaccination à partir de 3 ans

Le Chili a annoncé jeudi l'extension de son programme de vaccination contre le Covid-19 et l'administration aux enfants dès l'âge de 3 ans du vaccin Coronavac du laboratoire chinois Sinovac, a indiqué l'Institut de santé publique (ISP) dans un communiqué.

Depuis septembre, l'ISP a autorisé l'administration de ce même vaccin aux enfants âgés de 6 à 15 ans. Pour la tranche d'âge de 16 à 18 ans, le vaccin PfizerBioNtech est préféré.

L'autorisation de l'ISP est consécutive à des études menées par Sinovac en Chine qui "ont montré que le vaccin avait le plus grand nombre d'effets indésirables chez les enfants âgés de 12 à 17 ans, et qu'aucun effet indésirable grave n'apparaissait dans la tranche d'âge 3-5 ans. C'est extrêmement important", a déclaré Heriberto Garcia, directeur de l'institut.

►►► À lire aussi : « Il faut une vaccination obligatoire pour les 55 ans et plus et les immunodéprimés », affirme Nathan Clumeck

Le Chili s'aligne ainsi sur d'autres pays de la région, comme l'Argentine, la Colombie ou le Venezuela qui ont approuvé la vaccination des enfants à partir de 3 ans. Cuba et le Nicaragua ont abaissé cet âge à 2 ans.

Le régulateur européen a autorisé jeudi l'administration aux enfants de 5 à 11 ans du vaccin anti-covid de Pfizer/BioNtech, premier sérum à être approuvé en Europe pour cette tranche d'âge.

Hors du continent européen, le vaccin de Pfizer a déjà été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans dans certains pays, dont les États-Unis, Israël et le Canada.

Le Chili est parmi les pays au monde avec la plus large couverture vaccinale: quelque 16 des 19 millions d'habitants ont un schéma vaccinal complet (83,6%) et plus de 42 millions de doses ont été injectées, majoritairement des vaccins Sinovac (24 millions), Pfizer/BioNtech (13 millions) et Astrazeneca (4 millions).

Selon les chiffres officiels, depuis mars 2020, 1.751.769 cas ont été détectés et 38.218 décès enregistrés.