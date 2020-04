Coronavirus : le casse-tête pour les organisateurs de festivals en Belgique

Fabrice Lamproye, l’organisateur du festival des Ardentes à Liège espère encore pouvoir organiser le sien durant le mois de septembre plutôt qu’au mois de juillet comme prévu initialement : "Il reste encore la possibilité de le faire en septembre en respectant scrupuleusement toutes les mesures sanitaires". Mais report ou annulation, les questions sont les mêmes : quid des subsides octroyés à ces festivals ? De l’argent amené par les sponsors privés et aussi des acomptes versés aux fournisseurs. "En ce qui nous concerne, le problème est que nous avons déjà avancé énormément d’argent pour cette édition 2020 d’autant plus que nous déménagions. On repartait d’une page blanche en quelque sorte. A l’heure actuelle, si nous reportons à l’année prochaine, nous perdrons plus ou moins 1 million d’euros".

Cette décision d'annuler les grands évènements attriste Charles Gardier, directeur du festival familial des Francofolies de Spa : "Je suis triste pour tout le milieu artistique et de l'événementiel. Toutes ces personnes qui travaillent déjà souvent avec un statut précaire et qui vont évidemment souffrir de ces annulations. Ces travailleurs savent qu’ils seront les derniers à reprendre une activité normale et c’est évidemment terrible".

On le sait depuis hier soir et l’annonce des nouvelles mesures pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 en Belgique , les festivals de l’été ne pourront pas avoir lieu. Tous les évènements seront interdits jusqu’au 31 août. Or on le sait en Belgique, l’été rime avec festivals. Qu’il soit petit, grand, de musique ou de théâtre, aucun n’aura lieu d'ici septembre. C'est tout un secteur et des milliers de personnes qui sont impactés par ces annulations ou ces reports.

La #dourstalgie va durer une année de plus : l'été 2020 sera un été sans Dour Festival Prenez soin de vous et de vos proches et rendez-vous le 14 juillet 2021. Communiqué https://t.co/r5cQVNly7K pic.twitter.com/TAQqAxkf8B

Du côté du festival Esperanzah, la question du report ne s’est pas posée à cause du lieu où s’organise l’évènement : "Esperanzah a lieu dans l’abbaye de Floreffe, qui est aussi une école. Comme il faut trois semaines pour tout mettre en place, ce n’est pas possible de faire cela en période scolaire. En plus, je pense qu’il va y avoir un engorgement d’évènements à l’automne et sans aucune certitude" explique Jean-Yves Laffineur le directeur d’Esperanzah.

Car on ne s’en rend pas toujours compte, mais l’organisation d’un festival impacte énormément de monde et de secteurs. "On pense directement aux artistes, mais il n’y a évidemment pas que cela. Il faut penser aux monteurs, aux régisseurs, les sons et lumières, mais aussi tous les sous-traitants et les fournisseurs. Ajoutez tous les hôtels et les restaurants", regrette Jean-Yves Laffineur. Mais le directeur d’Esperanzah évoque aussi la perte de dynamisme culturel pour toute une région : "Un festival comme le nôtre a aussi une vocation pédagogique. On va perdre en quelque sorte dans le combat qu’on mène pour une plus grande reconnaissance, une plus grande diversité culturelle, pour un monde meilleur. On espère pouvoir revenir en 2021 avec un spectacle magnifique mais la traversée va être dure".

Des tickets valables durant les deux prochaines années

Seule petite consolation pour les organisateurs, vu le cas de force majeure décidé par le gouvernement fédéral, les festivals ne seront pas obligés d’assumer certains contrats comme l’explique Damien Dufrasnes du festival de Dour : "On ne doit pas rembourser certains acomptes et assumer les contrats artistiques. Ajoutez à cela qu’une loi toute récente nous permet, au niveau de la billetterie, de ne pas rembourser les tickets déjà vendus mais bien de proposer un bon à valoir de la somme déjà dépensée par les festivaliers. Ce bon à valoir sera valable pour les éditions 2021 et 2022 des festivals".

Un appel à l'aide

Tous les organisateurs de festivals que nous avons contactés disent comprendre les décisions prises par les autorités fédérales et l’urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Mais ils appellent aussi à l’aide, aux autorités comme au public. Pour Charles Gardier l’organisateur des francofolies, c’est l’affaire de chacun : "Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience des dangers qui guettent les secteurs culturels et événementiels et leur viennent en aide. Mais chacun d’entre nous doit être attentif en mettant en avant le travail des artistes en partageant et en achetant leurs œuvres. Je ne veux pas me réveiller après cette pandémie dans un monde sans culture ou du moins dans lequel la culture sera perdante".