Coronavirus : le cap des 10.000 décès dépassé dans les maisons de repos

"Dans le pays, on a un peu moins d’un tiers des maisons de repos avec au moins un cas et 10% qui ont plus de 10 cas positifs", ajoute Yves Van Laethem.

En ce qui concerne les nouveaux cas, pour 100 résidents, il y a une légère augmentation dans les trois régions. Une augmentation "extrêmement faible" tient à rassurer le Centre de crise. En Wallonie, elle passe de 14 à 14,2% et de 6,3 à 9% en Région bruxelloise.

Les homes où l’on dénombre plus d’un cas de Covid sont de l’ordre de 27 à 28% (petite diminution en Flandre, petite hausse en Wallonie et stagnation à Bruxelles). En ce qui concerne les établissements dénombrant plus de dix cas, on en recense 13% en Flandre, 8% en Wallonie (contre 10% la semaine précédente) et 3% à Bruxelles (contre 6% précédemment).

La situation dans les maisons de repos "reste précaire". "Nous tenons à remercier les équipes mobiles et les structures sur place", a conclu Yves Van Laethem.