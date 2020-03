Coronavirus: le bilan de la pandémie causée par le coronavirus dans le monde, ce vendredi

Le nouveau coronavirus a fait au moins 5.088 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par le Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Johns Hopkins University.

Plus de 137.445 cas d'infection ont été dénombrés dans 120 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où la pandémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80.945 cas, dont 3.176 décès et 64.111 guérisons. Vingt nouveaux cas et sept nouveaux décès ont été annoncés entre jeudi et vendredi.

Ailleurs dans le monde, on recensait vendredi un total de 1.782 décès (28 nouveaux) pour 53.163 cas (2.493 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1.016 morts pour 15.113 cas, l'Iran avec 514 morts (11.364 cas), l'Espagne avec 122 morts (4.334 cas) et la Corée du Sud avec 67 morts (7.979 cas).

Depuis jeudi, l'Ukraine, le Soudan, l'Inde et la Norvège ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Kazakhstan, le Ghana, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l'Éthiopie, le Soudan, le Gabon, le Kenya ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

L'Asie totalisait vendredi à 17H00 GMT 91.154 cas (3.278 décès), l'Europe 34.708 cas (1.491 décès), le Moyen-Orient 12.371 cas (525 décès), les Etats-Unis et le Canada 1.839 cas (41 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 284 cas (3 décès), l'Océanie 189 cas (3 décès) et l'Afrique 183 cas (6 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

On compte un premier décès en Equateur, le 5e en Amérique latine, une femme de 71 qui revenait d'Espagne.

Le Guatemala et le Suriname ont également annoncé leur premiers cas ce vendredi, deux personnes qui ont séjourné en Europe.