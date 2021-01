Coronavirus : la Wallonie détaille son planning et ses 54 centres de vaccinations pour les prochains mois

La campagne de vaccination a débuté depuis le 5 janvier pour la première phase pour le personnel ainsi que les résidents des maisons de repos et de soins. La Région wallonne dévoilait ce jeudi son planning de vaccination pour les prochains mois.

Mercredi, la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS) annonçait une accélération par rapport au planning initial wallon. Un démarrage wallon le lundi 18 janvier dans 19 hôpitaux servant de "hub" (Namur, Marche-en-Famenne, Verviers, Liège, Mons, Tournai, Charleroi, Libramont, etc.). Ceux-ci distribueront le vaccin de Pfizer, tandis que 11 autres hôpitaux "non-hub" embrayeront avec le vaccin Moderna.

En plus de ces 30 hôpitaux, on retrouve deux grands centres majeurs évoqués depuis plusieurs jours : Bierset et Ronquières qui disposeront d’une plus grande capacité que les "hub".

Ce dispositif va servir à vacciner le personnel hospitalier (18 janvier) ainsi que le personnel d’aide et soin de 1re ligne (début février), en chiffre cela se traduit par un total d’environ 194.000 personnes.