Coronavirus : la ville Ostende assouplit l'obligation du port du masque

La Ville d'Ostende assouplit l'obligation de porter un masque à partir du lundi 24 août. Les masques buccaux ne sont exigés que sur la digue et dans le centre ville, ont annoncé lundi les autorités communales. Le port du masque était, jusqu'ici, obligatoire dans toute l'agglomération. L'assouplissement vient du fait que la période la plus chargée de la saison estivale est terminée et que le nombre d'infections est resté sous contrôle.

La ville d'Ostende va maintenant ajuster tous les panneaux et les enseignes dès que possible afin d'indiquer clairement là où le port du masque est obligatoire. La ville demande également à chacun d'avoir toujours un masque sur soi lors des sorties en extérieur.