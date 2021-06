Coronavirus : la ville de Moscou enregistre un record de décès quotidiens

La ville de Moscou a annoncé ce dimanche un nombre record de décès dus au coronavirus ces dernières 24 heures, signe d’une situation qui ne cesse de se dégrader en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta.

Selon les données officielles, Moscou a enregistré 144 morts en 24 heures, le pire bilan depuis le début de la pandémie. Samedi, c’était la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, qui avait affiché un record du nombre de décès avec 107 morts.

Sur l’ensemble du pays, 20.538 nouvelles personnes ont été contaminées pour un total de plus de 5,4 millions de cas depuis le début de la pandémie. Et 599 personnes sont décédées, sur un total de 133.282 morts, selon les chiffres officiels.

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, près de 2000 personnes sont hospitalisées chaque jour à cause du Covid-19 dans la capitale. "Nous avons mobilisé 20.000 lits, dont 14.000 sont actuellement occupés. C’est beaucoup", a-t-il relevé samedi soir à la télévision.

Mesures de restrictions

La Russie, l’un des pays les plus durement touchés au monde par la pandémie, est frappée de plein fouet depuis quelques semaines par le variant Delta, plus contagieux et qui inquiète partout dans le monde.

Moscou a réintroduit ces dernières semaines des mesures de restrictions telles que le retour du télétravail obligatoire pour une partie des employés, la vaccination obligatoire des salariés du secteur des services ou encore la création d’un pass sanitaire pour aller au restaurant.

Un confinement général, comme au printemps 2020, n’est toutefois pas envisagé pour le moment dans la ville de plus de 12 millions d’habitants.

Hormis Moscou, Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays très prisée des touristes et ville hôte de matches de l’Euro-2020 de football, est également l’un des épicentres de l’épidémie. Il reste encore un match à disputer dans la ville, un quart de finale vendredi prochain, avec potentiellement la France si elle bat la Suisse lundi.

La ville a enregistré dimanche 1298 nouveaux cas et 106 morts, après avoir battu un record de décès la veille.

La campagne de vaccination est à la traîne en Russie depuis décembre sur fond de méfiance généralisée de la population et malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine.

Seulement 21,2 millions de personnes sur 146 millions d’habitants ont reçu au moins une dose, selon les chiffres de vendredi publiés par le site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques nationales officielles.