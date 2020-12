Coronavirus : la vaccination a commencé dans l'Union européenne, sur fond d'inquiétudes quant à la nouvelle souche

Les premières doses de vaccin contre le virus, dont le variant britannique possiblement plus contagieux est de plus en plus signalé à travers le monde , sont arrivées samedi dans les pays membres de l’UE, sous bonne escorte.

La vaccination de masse commencera le 8 janvier, date à partir de laquelle 470.000 doses de vaccin arriveront chaque semaine en Italie, pays de l'UE le plus durement touché par la pandémie de coronavirus avec plus de 71.000 morts et qui s'est reconfiné avant Noël.

Une heure plus tard, c'est Araceli Rosario Hidalgo Sanchez, une Espagnole de 96 ans qui était la première vaccinée du pays dans une maison de retraite de Guadalajara (centre).

La petite dame en chemisier blanc, collier de perles et masque FFP2 a confié, dans un sourire, ne "rien" sentir lorsque le vaccin lui a été administré.

"Relevez les manches", le slogan allemand

Une centenaire en Allemagne, une médecin en Hongrie ou un spécialiste des maladies infectieuses en Slovaquie: d'autres pays de l'UE avaient ouvert la marche samedi, avec un jour d'avance sur le lancement officiel de la campagne dans les autres pays du bloc.

Une campagne de communication pour le vaccin montrant inconnus et célébrités devrait sortir ces prochains jours à la télévision et sur des panneaux d'affichage en Allemagne, avec le slogan "Relevez les manches".

En France, Mauricette, une femme de 78 ans, s'est dite "émue" lorsqu'elle a reçu la première la fameuse piqûre vers 11H00 (10H00 GMT), à l'hôpital René-Muret de Sevran, près de Paris.

Quelque 19.500 doses ont été acheminées à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, où des employés masqués portant des gants de protection spéciaux contre le froid (le remède est conservé à -70°C) les ont transférées dans des réfrigérateurs spéciaux.

A quelques milliers de kilomètres de là, à Bucarest, la première à avoir soigné en février un patient atteint de Covid-19 en Roumanie, l'infirmière Mihaela Anghel, 26 ans, employée à l'hôpital des maladies infectieuses Matei Bals, devenait la première Roumaine vaccinée.

"Nerveuse" mais "privilégiée", selon ses propres termes, elle a estimé qu'il s'agissait "du vaccin le moins douloureux" qu'elle ait reçu.

Ailleurs en Europe, un archevêque de 84 ans, Franc Kramberger, a été le premier vacciné en Slovénie.

Si la plupart des pays avaient choisi des personnes âgées ou des soignants pour lancer leur campagne, en République tchèque, c'est le Premier ministre Andrej Babis lui-même qui a été vacciné en premier.

"Hier, j'ai vu une femme à la télévision dire qu'elle attendrait de voir Babis vacciné. Donc j'ai décidé de montrer l'exemple", a déclaré le milliardaire populiste, imité par son ministre de la Santé Jan Blatny.

AstraZeneca a la "formule gagnante"

Avant l'UE, de nombreux autres pays avaient démarré leur campagne vaccinale contre le Covid-19, qui a fait au moins 1.756.060 morts et contaminé plus de 80 millions de personnes, selon les données officielles compilées dimanche par l'AFP.

La première à le faire, dès l'été dernier, était la Chine. Et en décembre, la Russie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, entre autres, lui ont emboîté le pas.

Israël, qui doit commencer à vacciner la semaine prochaine, a l'ambition de vacciner le quart de ses 9 millions d'habitants en un mois, selon son Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et ce alors même que le pays entame dimanche un troisième confinement général, pour une durée d'au moins deux semaines.

Autre éclaircie après une année marquée par cette pandémie, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a affirmé dimanche dans le Sunday Times avoir trouvé, après des recherches supplémentaires, "la formule gagnante" pour son vaccin contre le Covid-19 développé avec l'université d'Oxford.

Très attendu car peu coûteux et ne nécessitant pas une température aussi froide que celui de Pfizer/BioNTech, ce vaccin assure, selon le directeur général d'AstraZeneca Pascal Soriot, une "protection de 100%" contre les formes sévères du Covid-19.

Le régulateur britannique doit se prononcer dans les tous prochains jours sur ce vaccin.

Craintes à propos de la nouvelle souche

Bien que ces premières injections donnent une lueur d'espoir, des inquiétudes sont nées ces derniers jours après le signalement dans de plus en plus de pays de la nouvelle souche du coronavirus. Le Canada, l'Italie, la Suède, l'Espagne et le Japon sont parmi les derniers pays à avoir détecté ce variant britannique possiblement plus contagieux.

Selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ce nouveau variant est "50% à 74%" plus contagieux que ses prédécesseurs, faisant craindre plus d'hospitalisations et de morts en 2021 qu'en 2020.

Après sa découverte, l'inquiétude avait poussé des dizaines d'Etats à couper leurs liaisons aériennes, maritimes ou terrestres avec le Royaume-Uni, semant la pagaille aux abords de Douvres (sud-est), où des milliers de camions sont restés coincés plusieurs jours.

Le Japon a pour sa part décidé de mettre un terme à toute nouvelle arrivée d'étranger non résident sur son sol à partir de lundi et ce jusqu'à fin janvier.

Reconfinements

Face à des niveaux de contaminations jugés préoccupants, plusieurs pays sont de nouveau soumis à des mesures de restrictions, comme l'Autriche qui a confiné sa population samedi, jusqu'au 24 janvier.

Comme l'Italie, l'Irlande s'était reconfinée avant Noël, et des confinements locaux ou de sévères restrictions touchent des millions de personnes au Royaume-Uni.

La France n'exclut pas un troisième confinement en cas d'aggravation de la situation après les fêtes de fin d'année, a averti le ministre de la Santé Olivier Véran.

La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière, a prévenu le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message vidéo marquant, dimanche, la première Journée internationale de préparation aux épidémies.