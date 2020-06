Coronavirus : la télémédecine a séduit et sera encouragée à l'avenir

Après plusieurs mois de crise sanitaire, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) estime que les consultations en vidéo pratiquées par les médecins doivent être encouragées.

Hasard du calendrier, le centre avait été mandaté par l’Inami et le CHU de Namur pour réfléchir au cadre législatif et l’impact des consultations vidéos sur la santé des patients, spécifiquement les patients atteints de maladies chroniques comme le suivi de l’insuffisance cardiaque, de l’accident vasculaire cérébral (AVC), de l’insuffisance rénale, du diabète, etc.

Cette étude a été, vous l’imaginez, complètement chamboulée. La télémédecine est devenue en quelques jours la norme, surpassant les réticences rencontrées jusque-là par les professionnels de la santé. L’Inami a mis en place dès la mi-mars de nouvelles nomenclatures pour permettre aux médecins de facturer des consultations. Cela n’existait pas encore.