Coronavirus : La Taskforce Covid Therapeutics recommande l'achat de 10.000 doses de Paxlovid

La Taskforce Covid Therapeutics, chargé par le gouvernement fédéral de se pencher sur l'achat de traitements contre le coronavirus, recommande d'acheter 10.000 doses du médicament Paxlovid. Elles seront d'abord utilisées dans les hôpitaux et dans le cadre d'une étude clinique, a expliqué la porte-parole Karin Rondia.

Le Paxlovid est un médicament de Pfizer qui réduirait de 89% le risque d'hospitalisation et de décès chez les personnes non vaccinées. Une demande d'autorisation de mise sur le marché est actuellement en attente auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), mais cette dernière a donné son feu vert début décembre à une utilisation d'urgence.

►►► À lire aussi : Un comprimé dès les premiers symptômes ? L'ère des pilules anti-Covid est ouverte

C'est pour cette raison que la Taskforce Covid Therapeutics conseille au gouvernement d'acheter sans attendre 10.000 traitements via un contrat bilatéral. Lorsqu'il y aura plus de certitude quant à l'efficacité, la sécurité et les conditions d'utilisation du Paxlovid, d'éventuels achats supplémentaires suivront si cela s'avère adéquat.

Ces traitements seront utilisés dans les hôpitaux et dans le cadre d'une étude clinique. Les résultats de cette étude pourront alors être communiqués à l'EMA.

Auparavant, le groupe de travail avait donné son feu vert à l'achat de 10.000 doses du médicament Molnupiravir de la firme américaine Merck.