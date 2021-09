Coronavirus : la Suisse va étendre drastiquement l’obligation de pass sanitaire

La Suisse a décidé mercredi d’étendre largement l’obligation de pass sanitaire face à une pandémie qui continue de remplir les hôpitaux et les lits de soins intensifs. Le taux de vaccination est aussi jugé insuffisant.

À partir de lundi, il faudra montrer son certificat Covid pour entrer au restaurant ou dans un bar, mais aussi pour aller voir une exposition, un film ou un événement sportif en intérieur, a indiqué le Conseil fédéral dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion mercredi.

Le gouvernement fédéral justifie ces mesures – impopulaires chez une partie des Suisses et parmi certains des professionnels – par "la situation dans les hôpitaux qui reste tendue et l’occupation des lits aux soins intensifs très élevée", alors que le nombre d’infections augmente et que "la part de la population non immunisée reste en outre trop élevée pour empêcher une nouvelle et importante vague de contaminations", souligne le communiqué.

La très grande majorité des cantons avaient apporté leur soutien au projet d’extension, ce sont eux qui devront s’assurer du respect des mesures.

Selon les chiffres du ministère fédéral de la Santé, à la date du 8 septembre, seulement 59,01% de la population éligible a reçu une dose de vaccin et 52,35% est entièrement vaccinée.

C’est beaucoup moins qu’en France par exemple où seul un cinquième des personnes éligibles n’était pas vacciné totalement contre le Covid-19, selon des chiffres de début septembre. En Belgique, 86% des adultes ont reçu une première injection et 84% bénéficient d’une couverture vaccinale complète.