Coronavirus : la Suède limite les rassemblements à 8 personnes, une première depuis le début de l'épidémie

La Suède, qui mène une stratégie moins stricte qu’ailleurs face à la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi limiter les rassemblements publics à huit personnes maximum face au rebond des contaminations, une première depuis le début de l’épidémie.

La jauge des rassemblements, jusque-là fixée de 50 à 300 personnes suivant les cas, descendra à huit pendant un mois à compter du 24 novembre, une mesure "très intrusive" et "sans précédent", mais "nécessaire" pour faire baisser la courbe du nombre d’infections, a justifié le Premier ministre Stefan Löfven.

"N’allez pas à la gym, n’allez pas à la bibliothèque, ne faites pas de dîners, ni de fêtes. Annulez ! ", a-t-il exhorté.

Le royaume de 10,3 millions d’habitants a mené une stratégie sanitaire sans masque, ni confinement, ni fermeture de magasins, mais a appelé sa population à limiter les contacts et à télétravailler autant que possible.

Restaurants et bars continueront aussi à pouvoir accueillir plus de huit personnes, mais pas plus de huit par table.

Le bilan des décès a recommencé à s’aggraver ces derniers jours en Suède : vendredi, date de la dernière publication, près de 6000 cas et 42 décès supplémentaires ont été annoncés, portant le total à plus de 177.000 cas et 6164 morts.