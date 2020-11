Coronavirus : la Slovaquie exigera un test coronavirus négatif à l'entrée du pays

Les personnes entrant en Slovaquie en provenance de la plupart des pays de l'UE devront subir un test PCR négatif au coronavirus à partir de lundi. Celui-ci ne devra pas remonter à plus de 72 heures, ont annoncé vendredi soir les autorités sanitaires de l'État.

La nouvelle règle s'applique à tous les pays de l'UE, sauf la Finlande et la Grèce, qui figurent sur une liste de dix Etats considérés comme à faible risque, avec la Chine et le Japon.

Il existe des exceptions aux contrôles obligatoires, notamment pour les navetteurs dont le lieu de travail et de résidence ne se trouve pas à plus de 30 kilomètres du prochain passage frontalier, ainsi que pour les étudiants et les sportifs professionnels.

Les annonces contradictoires et changeantes quotidiennes du gouvernement et des autorités ont provoqué la confusion et le mécontentement dans le pays.

Les critiques croissantes, non seulement des médias et de l'opposition, mais aussi de la coalition au pouvoir, ont été adressées en grande partie au Premier ministre populiste-conservateur Igor Matovic, qui a annoncé à plusieurs reprises des mesures et des règles, sur Facebook et lors de conférences de presse, qu'il a ensuite modifiées.