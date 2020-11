Coronavirus : la situation est "hors de contrôle" à Gaza, un couvre-feu décidé en Cisjordanie

La situation sanitaire devient "hors de contrôle" dans la bande de Gaza, ont alerté lundi des sources médicales et politiques dans cette enclave palestinienne surpeuplée et sous blocus israélien. Le territoire enregistre ces jours-ci des records de contaminations quotidiennes au coronavirus.

Le ministère de la Santé de ce territoire de deux millions d’habitants, dirigé par le mouvement islamiste Hamas, a recensé environ 890 nouveaux cas de malades entre vendredi et samedi, un record, pour un total de 15.450 cas, dont 70 décès, depuis le début de la pandémie.

"Il faudra faire des choix"

"Le virus se répand et la situation devient hors de contrôle", a alerté lundi le docteur Ahmad al-Jadba, un responsable de l’hôpital Shifa dans la ville de Gaza. "Le nombre de cas graves n’est pas élevé mais il y a peu de services médicaux disponibles et beaucoup de personnes doutent de l’existence du coronavirus", a-t-il ajouté.

"Le nombre de lits en soins intensifs est très limité, tout comme les médicaments", s’est alarmé Mahmoud Al-Khazindar, directeur d’un hôpital privé de Gaza. "Si le nombre de cas augmente, il faudra faire un choix entre les soins apportés aux plus âgés, aux jeunes et aux patients atteints d’une autre maladie", a-t-il mis en garde.

Les points de passage avec Israël et l'Egypte avaient été promptement fermés, sauf exception, et les personnes autorisées à entrer à Gaza placées en isolement.

Le confinement s’instaure

Coupée du monde, Gaza n’avait enregistré que quelques cas de malades mais en août, de premiers cas ont été recensés hors des centres de quarantaine et l’anxiété s’est amplifiée, poussant le gouvernement local à imposer un couvre-feu.

En Cisjordanie occupée, autre territoire palestinien, un couvre-feu va être imposé pendant 14 jours en soirée et le week-end, a annoncé lundi le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh, faisant état d’une "propagation préoccupante" du virus.

À partir de vendredi, seuls les boulangeries, pharmacies et supermarchés resteront ouverts, a-t-il indiqué, faisant appel "au sens des responsabilités des citoyens" pour respecter les mesures anticoronavirus, comme le port du masque et les restrictions de rassemblements. Au total, le ministère palestinien de la Santé en Cisjordanie a recensé plus de 57.740 cas de personnes contaminées, dont plus de 570 décès dans ce territoire de 2,8 millions d’habitants où siège l’Autorité palestinienne.